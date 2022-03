Fabrizio Tinaglia: la pedagogia e la società attuale ( 1 )

Abbiamo contattato nuovamente Fabrizio Tinaglia, nostro illustre concittadino esperto di pedagogia e di neuroscienze, per parlare un po’ in sintesi di alcuni argomenti attuali nella nostra società.

Dopo le interviste precedenti, le quali sono state molto apprezzate, oggi abbiamo deciso di continuare il racconto.

Dobbiamo ricordare che Fabrizio Tinaglia è uno studioso di alto livello, ha scritto alcune opere, pubblicazioni scientifiche, molto apprezzate . Come scritto anche altre volte addirittura i suoi libri sono adottati all’estero e da alcune delle Università più prestigiose del mondo come la Columbia University di New York , la University of California di Los Angeles ed anche dalla prestigiosa Library of Congress di Washington.

Inoltre anche dalla Biblioteca de la Universidad de Navarra, in Spagna.

Tanti posti prestigiosi del mondo hanno adottato per studio e per consultazione in biblioteca i libri di Fabrizio Tinaglia, anche la Germania.

L’elenco sarebbe lungo, noi abbiamo citato solo alcune tra le Università e tra gli Istituti di ricerca più importanti a livello mondiale.

“In questo periodo dove si parla spesso di pandemia e di guerra si parla spesso anche, tra gli addetti ai lavori e non solo, delle conseguenze pedagogiche e psicologiche di questi fatti, che possiamo definire fatti storici, sui bambini, sulle famiglie e quindi sulla società in generale. Perché tutto alla fine è collegato nella società e nel mondo. Quindi si parla di conseguenza anche molto di scuola e quindi l’attualità naturalmente si intreccia con la storia dell’educazione. Cominciamo il nostro discorso partendo un po’ da lontano.

Scuola e società devono dialogare, devono trovare soluzioni che vanno bene anche per altri. Discorso unico ed in generale.

Dettagli anche da capire e valutare. Pedagogia e scuola.

La pedagogia, tra le altre cose, indaga e determina la natura specifica dell’azione tra educatore ed educando. L’educatore nell’azione stabilisce anche il fatto educativo da impartire all’educando. Alcuni presupposti sono importanti affinchè si realizzi vera educazione, tra le altre cose si devono sottolineare due aspetti e cioè intelligenza e volontà. In questo scambio continuo si stabilisce anche il fine educativo. Sono concetti un po’ difficili da comprendere pienamente nel loro significato più profondo però uno sforzo va fatto per stabilire e comprendere i concetti chiave della scienza dell’educazione. Alcuni grandi pedagogisti del passato hanno dato tante definizioni della pedagogia, tutte vanno capite nel loro senso più profondo , vanno anche integrate tra loro.

Kant ad esempio diceva, tra le altre cose, che l’educazione è lo sviluppo nell’uomo di tutta la perfezione che comporta la sua natura.

Concetto molto attuale anche al giorno d’oggi.

Grandi filosofi e pedagogisti in passato si sono occupati di educazione e d’istruzione, ognuno di loro ha dato il proprio contributo alla filosofia ed alla pedagogia. Oggi noi abbiamo ereditato un sapere da leggere e capire, dobbiamo usarlo anche per dirigere il nostro futuro perché gli insegnamenti del passato devono guidarci anche verso obiettivi futuri non prevedibili. Educare nel migliore dei modi un bambino a partire dalla sua nascita non è un lavoro semplice, ci sono delle strategie educative da adottare e da mettere in pratica nel modo giusto per riuscire nell’obiettivo che si vuole raggiungere.

L’educazione ricevuta nell’infanzia poi dura tutta la vita e quindi coinvolge oltre che se stessi anche la società. Qui il discorso si può allargare alla società intera però gli argomenti sono così tanti che non basterebbe un libro intero per concludere il discorso. Alcuni pedagogisti hanno affrontato il discorso educativo in senso ampio ed in generale, altri invece si sono soffermati su alcuni dettagli che incidono sull’educazione da impartire ai figli. I fattori educativi possono essere tanti e tra questi troviamo anche le condizioni sociali, la natura circostante, il clima eccetera. Lo sviluppo delle facoltà personali è un tema su cui spesso in passato si è molto discusso. Grandi pedagogisti hanno affrontato l’argomento spesso, anche nei libri venivano considerati molti fattori. Ad esempio la memoria, il pensiero, l’immaginazione eccetera, queste ed altre facoltà venivano considerate in passato ciascuna come una potenza speciale che risiedeva nell’anima dell’uomo e che fosse capace di produrre un determinato atto .

Altri pedagogisti invece non parlavano di facoltà divise ma una facoltà unica da educare nell’uomo. Questi semplici concetti servono solo da esempio per spiegare in sintesi i diversi modi di pensare nelle varie epoche storiche”.

Altre considerazioni per concludere al momento ?

“In questo periodo sto approfondendo alcuni concetti pedagogici e sto studiando molti pedagogisti del passato perché sto preparando nuove pubblicazioni scientifiche e quindi sono interessato ad approfondire meglio il loro pensiero.

La pedagogia ha avuto tanti autori, ognuno con la propria individualità.

La pedagogia tocca vari campi e vari stili, anche la narrazione è importante per la pedagogia contemporanea.

La pedagogia si intreccia anche con la letteratura.

A proposito di pedagogia e di letteratura e parlando anche quindi di narrazione vorrei accennare adesso ad un autore che è molto famoso nel mondo ed è considerato anche il precursore dell’umanesimo.

Francesco Petrarca.

Se osserviamo bene troviamo anche in questo grande personaggio insegnamenti pedagogici sempre molto attuali.

L’amore per lo studio è solo uno dei grandi insegnamenti.

Chi era Francesco Petrarca ?

Cosa ha fatto e scritto di così importante tanto da rimanere famoso in

tutto il mondo ?

Perché è importante studiarlo anche a scuola ?

Francesco Petrarca è un grande della letteratura italiana e non solo, insieme ad altri grandi della letteratura rappresenta l’eccellenza italiana

nel mondo. Nacque ad Arezzo nel 1304 da Ser Pietro di Parenzo di Garzo dell’ Ancisa o Incisa in Val d’Arno e dalla nobildonna Eletta Canigiani.

Fin da giovanissimo fu attratto dagli studi letterari interessandosi in modo particolare agli autori dell’antichità classica e della letteratura latina. In modo particolare furono gli insegnamenti del padre a spingerlo verso queste ed altre letture e verso questi ed altri studi. Durante la sua vita Francesco Petrarca ha studiato molti manoscritti ed anche molti codici conservati nella Biblioteca Apostolica. Francesco Petrarca è stato un filosofo, poeta e letterato di altissimo livello.

Il grande poeta scrisse opere in latino ed opere in volgare.

Scrisse opere in versi ed opere in prosa.

Grande filosofo e poeta è considerato, giustamente, un grande della storia della letteratura italiana.

Dobbiamo notare in lui anche gli insegnamenti pedagogici.

Francesco Petrarca scrisse, tra le altre cose, anche dei trattati sulla morale e sulla religione. Pedagogia e società.

Le sua opera più famosa è il Canzoniere, opera magnifica.

Leggendo le opere di Francesco Petrarca conosceremo meglio anche la nostra letteratura italiana, conosceremo la storia dei letterati, del modo

di vivere delle persone di ogni epoca, quindi a seconda degli autori incontrati conosceremo meglio i dettagli della vita dell’epoca, anche usi e costumi del periodo storico in questione, incontreremo anche altri autori durante le letture e possiamo fare anche dei paragoni tra i grandi autori italiani. La letteratura italiana e mondiale è bella ed è utile.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura ed allo studio della vita e delle opere di Francesco Petrarca, studiarlo in modo approfondito

permetterà a tutti noi di conoscerlo meglio ed apprezzare le sue opere in tutta la loro bellezza. Studiare nelle scuole e nelle proprie case.

La scuola è importante ma anche lo studio individuale è importante.

La scuola deve essere rivalutata dai governi, quindi la politica deve capire la centralità della scuola nella società”.

Ringraziamo ancora una volta il nostro illustre concittadino Fabrizio Tinaglia, per aver concesso a noi questa breve intervista molto utile anche ai nostri numerosi lettori che seguono sempre il nostro giornale Favaraweb .