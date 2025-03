Fabrizio Tinaglia: la scuola e il mondo della matematica ( Parte Prima )

Continuano le nostre interviste, molto seguite dai nostri numerosi lettori, con il nostro illustre concittadino Fabrizio Tinaglia. L’intervista che vi proponiamo adesso è abbastanza lunga, si è parlato di tantissime cose e quindi per agevolarne la lettura abbiamo deciso di dividerla, e quindi proporla ai nostri numerosi lettori, in due parti.

Ecco di seguito la prima parte.

” Oggi vorrei riprendere con voi alcuni concetti che riguardano la matematica a scuola e le regole necessarie ed utili che servono a tutti per capire meglio il ragionamento su questa disciplina, ma il ragionamento è utile anche su altre discipline scientifiche.

La scuola deve anche riflettere su se stessa,sui suoi metodi, sulle regole, sulla didattica, sul percorso mentale idoneo per accompagnare i bambini nel lungo percorso che serve per l’apprendimento, e capire ed applicare quindi le idee migliori per realizzare un buon insegnamento e quindi un buon apprendimento. Il tempo per l’apprendimento è l’altro problema da capire, poi da applicare in classe e a casa. Possiamo dire tante cose su questi ed altri argomenti però queste interviste sono nate per essere brevi, lo stile naturalmente che non dobbiamo dimenticare è quello divulgativo.

Far capire alcuni concetti essenziali con parole semplici ed anche con esempi pratici.

Il concetto è importante, la sintesi è necessaria.

In pedagogia, ma anche in altre discipline, è importante arrivare anche a capire subito il concetto principale per poi ritornare sugli studi per riflettere sopra su altri concetti.

Tutto questo come premessa per ribadire alcune idee principali.Dobbiamo sviluppare idee originali anche per contrastare il fenomeno negativo di capire poco la matematica nella scuola primaria e quindi ritrovarsi poi al di sotto della sufficienza. Agire subito e quindi fin dai primi anni di scuola primaria con le tecniche, i metodi e i libri giusti per andare di conseguenza sempre avanti e nella direzione giusta e cioè capire bene la matematica fin dai primi anni di vita. Tutto il meglio ed in certi campi si costruisce da bambini.

Adesso, dopo questa breve introduzione, entriamo un poco nei dettagli per capire di più. Naturalmente l’insegnamento corretto delle discipline e quindi il modo giusto dipende anche dalla classe di scuola e quindi dall’età dei bambini.

Partiamo dal calcolo in generale e dalla costruzione del numero, far capire i singoli numeri nella loro essenza e capire la loro utilità pratica in una semplice operazione. Far lavorare la mente dei bambini con i metodi didattici adatti, osservare in seguito il loro modo di ragionare per risolvere i problemi e capire come trovano poi le soluzioni. Se necessario annotare il tutto.

L’insegnante deve osservare il modo di lavorare dei bambini, deve capire bene per migliorare poi l’apprendimento nei singoli alunni.

Ogni bambino o ragazzo ha i suoi tempi di apprendimento e capirli davvero e nel modo giusto aiuterà nel bene l’insegnante a monitorare anche mentalmente i progressi di ogni alunno.

La matematica offre anche questa possibilità, per chi sa coglierla naturalmente, agli insegnanti e agli alunni.

È una disciplina molto importante che permette di leggere la realtà con attenzione anche ai dettagli. Il metodo scientifico è quello giusto.

Il metodo scientifico è giusto osservarlo e seguirlo .Ognuno nel proprio ruolo deve capire le varie tappe del proprio percorso e contemporaneamente pensare i vari passaggi mentali del proprio insegnamento e quindi del proprio apprendimento.

Quindi in matematica giungere alla risoluzione dei problemi anche attraverso la comprensione vera dei comandi dati dall’insegnante o dalla lettura del libro, con i dettagli del significato dei singoli termini…”Continua…