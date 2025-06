Fabrizio Tinaglia: Luigi Pirandello e Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Continuano le nostre interviste grazie al nostro illustre concittadino Fabrizio Tinaglia, studioso esperto di pedagogia e neuroscienze. Dopo le interviste precedenti, le quali sono state molto apprezzate ed anche ricercate sui siti internet, oggi abbiamo deciso di continuare il racconto. Quindi in sintesi, dopo gli sviluppi attuali e i nuovi studi, parliamo anche dell’attualità da divulgare anche a scuola ma anche delle ricerche recenti in pedagogia e nelle varie discipline per capire, tra le altre cose, come rendere l’apprendimento scolastico più attuale e più efficace. Insegnamento ed apprendimento anche tramite racconti vari. Per realizzare questo scritto abbiamo parlato di molte cose, anche dell’attualità, inoltre abbiamo riflettuto molto anche sul modo migliore per presentarlo ai nostri lettori ed alla fine abbiamo deciso di proporre questa nuova intervista in forma unica. Il nostro illustre concittadino Fabrizio Tinaglia quindi, anche se è molto impegnato con il suo lavoro e con i vari impegni, ci ha concesso nuove interviste, molto utili a tutti noi. Ricordiamo anche che Fabrizio Tinaglia , membro di un’antica famiglia con origini toscane, ha ricevuto per i suoi studi e per le sue ricerche molti complimenti da parte di importanti studiosi ma anche da parte di gente comune. In attesa dell’estate abbiamo deciso di pensare anche alle letture. In modo particolare alle buone ed istruttive letture. La lettura infatti va sempre incoraggiata, e non solo nella scuola. ” Cominciamo questo nuovo dialogo partendo anche da lontano. In questo periodo nella scuola si conclude un lungo percorso, gli insegnanti per esempio hanno davanti a loro molti impegni da portare a termine, relazioni finali da scrivere, recite di fine anno da mettere in scena,vari colloqui da fare con gli altri insegnanti eccetera, tante attività quindi perchè l’anno scolastico infatti finisce e poi, dopo aver pensato e concluso il tutto, ci si può preparare anche per l’estate, per i viaggi, brevi o lunghi, e per il relax. A proposito anche di viaggi, di preparativi per l’estate e di relax,voglio raccontare adesso un breve episodio . Sono stato pochi giorni fa nella Valle dei Templi di Agrigento, ho visto tanti luoghi storici immersi nella natura bellissima del territorio, quindi arte, storia e natura insieme e devo dire che in quei luoghi ho pensato alla storia antica, alle popolazioni antiche che abitavano in questi luoghi, poi durante le lunghe, bellissime e molto istruttive passeggiate nella Valle dei Templi ho pensato spesso anche ad un personaggio molto famoso nel mondo, molto familiare quindi nella nostra Sicilia e in particolare ad Agrigento e dalle nostre parti e cioè Luigi Pirandello. Ho pensato anche al suo pensiero ed alle sue opere. Ho pensato spesso al grande scrittore agrigentino ed al suo rapporto con la città di Agrigento.Nel mese di Giugno si ricorda, tra l’altro, la nascita di Luigi Pirandello. Il suo pensiero, esposto anche nei suoi libri, per me è sempre fonte d’ispirazione.

Lo schema costruito nella mia mente aiuta il mio pensiero.Pensavo e capivo. Quindi per procedere nello studio è importante pensare i termini chiave, pensare anche i concetti essenziali.

Luigi Pirandello e Agrigento.

Agrigento e Luigi Pirandello.

Agrigento quindi è una città molto antica, bellissima e ricca di storia, studiarla è importante anche perchè la conoscenza ci aiuta a capire di più il tutto. Cosa possiamo dire in sintesi ancora?

Molti reperti storici sono presenti in questa città e nei dintorni, studiandoli conosceremo meglio anche la storia dell’antica Akragas. Oggi Agrigento è anche Capitale Italiana della Cultura 2025.

E su Luigi Pirandello?

Ho già scritto molto in passato su Luigi Pirandello, oggi in occasione della vostra nuova intervista vorrei riprendere alcuni concetti molto importanti ma anche molto semplici. Ritorniamo ancora un poco alla lettura e facciamo qualche esempio. Tutti noi spesso leggiamo, anche in spiaggia, ed è bene riscoprire anche le opere di Luigi Pirandello. Quindi possiamo parlare o scrivere in modo dettagliato delle sue tante opere, infatti ha scritto poesie, novelle, saggi, opere per il teatro eccetera, ma l’elenco delle cose da dire e da scrivere sarebbe troppo lungo. Dobbiamo dire però che ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 1934.

Vorrei cominciare invece con alcune domande per capire meglio l’argomento.

Come mai le opere, le storie che ha raccontato nei suoi libri Luigi Pirandello piacciono tanto ai lettori italiani ed ai lettori di tutto il mondo ? Il segreto sta nel suo modo di scrivere forse? Possiamo noi capire nei dettagli quindi il segreto del suo modo di scrivere ?È semplice capire la sua personalità espressa anche nelle sue opere? C’è uno stile particolare che usa nella sua scrittura ?Possiamo noi fare solo delle piccole considerazioni di carattere generale, come sempre. Analizziamo invece i libri da altri punti di vista.

Se dobbiamo parlare brevemente dei libri di Luigi Pirandello possiamo cominciare con il dire che questi scritti contengono sempre insegnamenti molto attuali, riguardano anche l’uomo e la sua natura.

Questa caratteristica, in senso ampio, consente anche di rivalutare il pensiero di Luigi Pirandello in senso filosofico.Filosofia, pedagogia e psicologia nelle opere. Le storie sono molto interessanti, piene anche di significato e costruite bene, catturano infatti l’attenzione del lettore fino all’ultima pagina. Lo stile della scrittura, in generale, naturalmente è perfetto. Spesso i ricordi della sua infanzia, insieme ai ricordi anche dei luoghi dove ha vissuto i primi anni e dove ha fatto anche le prime esperienze in società, sono stati utilizzati per costruire alcune sue opere. Inoltre alcuni fatti avvenuti in passato, anche nella sua epoca, sono stati lo spunto per costruire e scrivere altre opere.Riprenderò adesso anche concetti di cui avevo già parlato. Tutto questo quindi si può dire anche per allargare il discorso alla letteratura italiana e mondiale.

La letteratura è molto bella ed è anche molto utile perché ci permette di capire sempre più anche la realtà che ci circonda, la nostra quotidianità ed il nostro essere unici al mondo.

Le belle letture sono come delle chiavi di accesso a mondi meravigliosi, i nostri problemi quotidiani , anche solo per un momento, possono venire anche dimenticati e la realtà può apparire diversa perché immersi nella lettura tutto poi potrà apparire diverso. È un lavoro di fantasia individuale e molto soggettivo.

Luigi Pirandello ci accompagna in un percorso culturale molto bello e molto utile a tutti noi perché ci permette di riflettere sulla vita ma anche sul mondo e sulla società. Con i suoi scritti, quindi con le sue opere, accende inoltre la nostra fantasia, la nostra mente viene allenata e tutto questo processo mentale ci permette anche di riflettere sul tutto. La filosofia è sempre presente quindi ed è sempre utile..