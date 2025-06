Fabrizio Tinaglia: Maria Montessori ieri e oggi (Parte Prima)

Continuano le nostre interviste grazie al nostro illustre concittadino Fabrizio Tinaglia. Quindi in sintesi, dopo gli sviluppi attuali e i nuovi studi, parliamo anche dell’attualità da divulgare anche a scuola ma anche delle ricerche recenti in pedagogia e nelle varie discipline per capire, tra le altre cose, come rendere l’apprendimento scolastico più attuale e più efficace. Dopo le interviste precedenti, le quali sono state molto richieste ed apprezzate ma anche ricercate sui siti internet, oggi abbiamo deciso di continuare il racconto. La lettura delle varie opere va sempre incoraggiata, e non solo nella scuola. “ Alcune persone mi hanno chiesto un commento sulla pedagogia di Maria Montessori ed io ho risposto in modo semplice ma deciso. Le belle conversazioni estive, soprattutto in spiaggia, sono molto utili anche a me perchè parlando di un certo argomento scientifico viene ricordato, anche per caso, qualche dettaglio che avevo studiato all’Università. Quindi in questa nuova intervista riprenderò alcuni concetti. Cosa possiamo dire ancora su Maria Montessori? Il suo Metodo, ancora oggi, è famoso in tutto il mondo?

Maria Montessori nelle sue ricerche, tra le altre cose, ha fatto capire benissimo a tutti il ruolo giocato dall’ambiente circostante nello sviluppo dell’intelligenza e della personalità del bambino in generale.

Come detto anche in altre occasioni il Metodo Montessori è stato studiato e messo in pratica anche per diversi studi scientifici, soprattutto in America, con lo scopo di provarne l’efficacia per l’apprendimento. Gli studi dimostrano la validità del metodo educativo su tutti i bambini. Altri studi apparsi su riviste scientifiche internazionali confermano la validità del Metodo Montessori per l’apprendimento nei bambini di varie età , si son visti quindi vantaggi e risultati superiori di apprendimento, rispetto ad altri metodi, sia in campo cognitivo e sia in campo sociale.

In qualche convegno di pedagogia , descrivendo il lavoro scientifico di Maria Montessori , si è parlato anche di alimentazione dei figli e di quello che pensava sull’argomento Maria Montessori.

Maria Montessori infatti nei suoi libri parlava anche di alimentazione dei bambini, era evidentemente un aspetto fondamentale della sua pedagogia. Voleva ribadire che nell’educazione tutto è importante, tutto è utile.

Il tema dell’alimentazione è molto importante anche oggi, il bambino deve imparare infatti tante cose ,anche se un poco alla volta, deve ad esempio imparare anche a prendersi cura di se stesso cominciando fin dal mattino con la colazione e deve continuare così anche con i pasti successivi e in generale quindi deve seguire una corretta e sana alimentazione.

Siamo all'inizio dell'estate, la bella stagione porta anche nuove idee e nuovi pensieri, nuove letture, anche in spiaggia, ci attendono, per chi vuole leggere naturalmente, anche questa nuova intervista si può leggere in spiaggia, il mare ci aspetta e le serate sono più lunghe, le occasioni per riscoprire e per leggere quindi i grandi autori italiani e non solo non mancano, ed ancora possiamo aggiungere e dire che la scuola ormai è conclusa e molte persone pensano ai viaggi ed al relax.

Quindi ecco una riflessione su Maria Montessori e sul suo Metodo educativo

Su Maria Montessori possiamo dire tante cose ma la cosa che mi ha colpito in particolare all’inizio è che la grande pedagogista italiana è stata in anticipo sui suoi tempi, in molti campi e non soltanto nell’educazione dei bambini. Ad esempio parlando della sua formazione universitaria possiamo dire che fu una delle prime donne laureate in medicina, studiava ma era interessata anche a cause di carattere sociale, si batteva ad esempio anche per i diritti delle donne partecipando a varie conferenze dell’epoca, spesso inoltre veniva invitata a prendere la parola ed in queste occasioni incoraggiava il ruolo delle donne nella società.

Quindi per conoscere noi gli studi in corso sui vari metodi educativi utilizzati nel mondo è utile ed importante riflettere in particolare sul Metodo di Maria Montessori e sulla sua pedagogia?

Certo ci sono anche altri metodi educativi utilizzati ed applicati nelle scuole di tutto il mondo però noi dobbiamo parlare brevemente, in questa vostra intervista, di Maria Montessori e del suo Metodo educativo, metodo naturalmente famoso in tutto il mondo.

Tanti aspetti da descrivere per capire meglio l'educazione e l'istruzione…