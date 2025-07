Fabrizio Tinaglia : Maria Montessori ieri e oggi ( Parte Seconda )

Continuano le nostre interviste grazie al nostro illustre concittadino Fabrizio Tinaglia.

Questa è la seconda parte dell’intervista sulla pedagogia e su Maria Montessori, l’illustre pedagogista italiana. Il lettore può rileggere la prima intervista, presente nei nostri archivi, per collegare il tutto e capire quindi il discorso unico. Quindi in sintesi, dopo gli sviluppi attuali e i nuovi studi, parliamo anche dell’attualità da divulgare anche a scuola ma anche delle ricerche recenti in pedagogia e nelle varie discipline per capire, tra le altre cose, come rendere l’apprendimento scolastico più attuale e più efficace. Dopo le interviste precedenti, le quali sono state molto richieste ed apprezzate ma anche ricercate sui siti internet, oggi abbiamo deciso di continuare il racconto. La lettura delle varie opere va sempre incoraggiata, e non solo nella scuola. Dobbiamo dire che le due interviste riunite insieme completano il discorso. Ecco quindi di seguito la seconda parte dell’intervista, molto richiesta dai nostri numerosi lettori.

“…La manualità è molto importante per l’educazione. Le regole educative impartite al bambino, sia a casa che a scuola, faranno nascere anche il rispetto per gli altri bambini. Educazione completa.

Maria Montessori nei suoi libri ha descritto molto bene le sue idee per la giusta educazione dei bambini, da queste lezioni si possono dedurre anche alcune cose per capire meglio ed in dettaglio la mente del bambino. In sintesi possiamo affermare che la mente del bambino assorbe le informazioni che si trovano intorno a lui e più avanti con gli anni lo stesso bambino, diventato più grande, avrà la necessità di organizzare le informazioni assorbite nell’infanzia e quindi dovrà dare alle stesse informazioni una sorta di organizzazione logica. Pensare e capire. Organizzare la propria mente. Aspetto importante per lo sviluppo psichico e non solo. Concetti anche di neuroscienze. In generale ed in sintesi possiamo dire che ogni azione produce sempre un effetto naturalmente.

In breve possiamo dire che il Metodo Montessori si concentra su tanti aspetti molto importanti e di cui spesso si sente parlare in pedagogia e in didattica però se dobbiamo specificare alcune cose in particolare sul Metodo di Maria Montessori possiamo parlare tranquillamente dell’importanza di un ambiente preparato,ancora possiamo dire che le attività pratiche proposte dal Metodo Montessori permettono ai bambini di imparare attraverso l’interazione diretta con l’ambiente.

Capire la natura del bambino in generale.

Quindi questo Metodo si basa anche sull’idea che i bambini sono naturalmente portati all’apprendimento e quindi l’ambiente giusto e il materiale adatto allo scopo possono ispirare l’autonomia e lo sviluppo dei singoli bambini. È un approccio scientifico che incoraggia l’autoeducazione, ma anche la scoperta realizzata dall’esperienza pratica.

Il Metodo Montessori mira, tra i vari dettagli, a sviluppare l’autonomia nel bambino, ma anche l’indipendenza e la libertà attraverso un ambiente di apprendimento preparato con la giusta tecnica e l’utilizzo preciso di alcuni oggetti e quindi con materiale adatto allo scopo. L’obiettivo principale del Metodo è quello di aiutare il bambino ad apprendere in modo naturale stimolando allo stesso tempo la sua curiosità e il suo potenziale intellettivo ed umano.

Lo scopo finale è di fondamentale importanza per accompagnare il bambino nel suo percorso di scoperta di sé e quindi degli altri, oltre naturalmente anche del mondo che lo circonda.

La pedagogia è intrecciata con la filosofia e con le neuroscienze.

Tutto questo in sintesi naturalmente, per gli altri dettagli si possono leggere alcuni libri.

Il lavoro di Maria Montessori è sempre molto attuale, anche al giorno d’oggi, e continua ad ispirare la pedagogia contemporanea e quindi i tanti pedagogisti che studiano i tanti e i vari metodi di insegnamento.

Maria Montessori si dedicava a questi studi con passione , ha studiato molto bene anche la pedagogia dell’epoca e realizzava idee nuove.

Anche lei all’inizio ha dovuto affrontare alcune difficoltà, alla fine però il suo Metodo educativo è stato riconosciuto.

Tramite l’osservazione dei bambini ha scoperto ed ha intuito molte cose, ha lavorato molto ed ha annotato quello che vedeva e capiva.

Anche da queste osservazioni è nato un libro.

Ha messo per iscritto infatti quello che osservava e quello che capiva molto bene. Quindi cominciava a scrivere, con numerosi dettagli, la sua famosa opera pedagogica basata sul suo metodo didattico, metodo che viene adottato all’inizio nelle scuole che ha aperto a Roma per l’educazione dei bambini.

Il libro del 1909 si intitola “Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini.“

Poi ha scritto altri libri.

Questo Metodo, famoso in tutto il mondo, è attuale anche oggi.