Fabrizio Tinaglia: nei miei nuovi libri filosofici e scientifici si trovano strategie utili per migliorare la memoria umana ( Parte Quinta )

Ecco una nuova intervista realizzata dalla nostra redazione grazie alla disponibilità dell’illustre filosofo Fabrizio Tinaglia, lo ricordiamo studioso esperto anche di pedagogia e neuroscienze.

Come raccontato anche altre volte i suoi scritti hanno ottenuto riconoscimento internazionale e sono stati adottati anche da prestigiose istituzioni, sono quindi consultabili anche all’estero, e da alcune delle Università più prestigiose del mondo come la Columbia University di New York , la University of California di Los Angeles ed anche dalla prestigiosa Library of Congress di Washington.

Anche in Spagna e in Germania.

Per questo ed altri motivi il Tinaglia ha ricevuto molti complimenti da parte di importanti studiosi ma anche da parte di gente comune. Possiamo dire che altri libri filosofici e scientifici sono in lavorazione, da migliorare ancora di più inserendo anche ulteriori dettagli. Scrivere un libro non è cosa semplice infatti, in base all’argomento del libro bisogna descrivere anche alcune novità e presentare il tutto poi in maniera adeguata.

Dopo le interviste precedenti, le quali sono state molto apprezzate ed anche ricercate sui siti internet, oggi abbiamo deciso di continuare con le interviste divulgative del sapere in generale.

Questa nuova intervista è più lunga rispetto alle altre interviste che abbiamo già realizzato in passato, così abbiamo deciso, anche per volontà del nostro autore Tinaglia, di pubblicarla in sei ( 6 ) parti. I concetti sono stati espressi come sempre nel modo più semplice possibile, sono naturalmente concetti importanti e quindi un certo grado di difficoltà è evidente.Dobbiamo dire che queste semplici interviste sono state molto apprezzate dai nostri lettori sparsi in tutto il mondo.

Questa è la quinta parte dell’intervista, il lettore poi può leggere sempre tutte le parti delle varie interviste, presenti nei nostri archivi, per collegare il tutto e capire quindi il discorso unico.

Ecco di seguito la quinta parte dell’intervista…

…”Quali personaggi ho studiato in passato ?

Come si è svolta la mia preparazione ?

Ne abbiamo già parlato in passato ma in questa lunga intervista vorrei riprendere i concetti più importanti, quelli in definitiva essenziali per capire meglio e fare allo stesso tempo un breve ripasso. Anche per allenare la memoria umana sono importanti le ripetizioni. La memoria umana si basa su tanti fattori, non un solo fattore quindi incide ma tanti fattori insieme formano un percorso, un metodo per memorizzare bene. Gli studi attuali confermano alcune ipotesi scientifiche e la ricerca quindi va avanti sempre con lo scopo di migliorare anche la vita umana e la società. Serve capire anche gli studi del passato per formare nuovi studi in futuro. Una sorta di continuità tra il passato ed il futuro, passando per il presente naturalmente, negli studi dell’uomo e per l’umanità è importante. Anche la natura dobbiamo capirla ancora meglio, la natura ci parla sempre e noi dobbiamo solo ascoltarla bene per capire bene. Quindi ritorniamo agli studi ed ai concetti essenziali. Quindi cominciamo con il dire che ho svolto anche delle ricerche originali su Leonardo Da Vinci e su Maria Montessori e gli studi che ho condotto nel corso degli anni mi hanno permesso di capire di più anche come vivevano gli studiosi nella loro epoca e così studiando bene anche la loro società dell’epoca ho capito molti dettagli che prima magari avevo notato negli scritti ma che non avevo approfondito e quindi ripassando poi anche io alcune opere ho notato recentemente in alcuni scritti anche dei particolari inediti della vita del grande genio italiano e della vita della grande pedagogista italiana. Ho trovato in definitiva, tra le altre cose, anche molti punti in comune sul metodo scientifico utilizzato da Leonardo Da Vinci e da Maria Montessori.

Il metodo in generale è importante sempre, anche per le persone comuni nelle loro varie attività. Nei vari libri i dettagli scientifici sono più evidenti naturalmente. Su Leonardo Da Vinci, in sintesi naturalmente, possiamo dire tante cose , una per esempio tra le tante è che per certi versi il grande genio fiorentino è ancora un personaggio misterioso, non si conosce infatti ancora bene, quindi tutto da studiare e da scoprire, e questo vale naturalmente per la maggior parte degli studiosi del mondo. Dobbiamo ancora studiarlo bene. In realtà del genio italiano per eccellenza, dell’uomo famoso in tutto il mondo, dell’autore del dipinto “La Gioconda”, abbiamo una conoscenza superficiale e non approfondita come invece meriterebbe un uomo ed un genio come Leonardo Da Vinci. Su Maria Montessori invece possiamo dire anche per lei tante cose in particolare, ci sono tantissime cose da dire infatti, ma la cosa che mi ha colpito all’inizio dei miei studi è che la grande pedagogista italiana è stata in anticipo sui suoi tempi, in diversi campi e non soltanto nell’educazione dei bambini. Ha fatto infatti cose straordinarie in un’epoca molto lontana dalla nostra attuale. Possiamo cominciare da lontano, ad esempio, parlando della sua formazione universitaria, infatti fu una delle prime donne laureate in medicina, si batteva anche per i diritti delle donne partecipando a varie conferenze dell’epoca, spesso inoltre veniva invitata a prendere la parola ed in queste occasioni incoraggiava il ruolo delle donne nella società. Era molto decisa e forte. Ritorniamo al nostro discorso.

Perché quindi fare uno studio scientifico approfondito su questi due personaggi anche al giorno d’oggi?

La risposta per me è molto semplice. Sono due grandi personaggi della nostra storia e sono italiani. Il nostro territorio è sempre stato ricco di talenti e conoscere questi personaggi storici è sempre utile per noi”…Continua.