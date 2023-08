Fabrizio Tinaglia : realizzare insieme un nuovo libro per onorare Luigi Pirandello in occasione della proclamazione di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025.

Abbiamo deciso di ricontattare il filosofo Fabrizio Tinaglia, nostro illustre concittadino studioso esperto anche di pedagogia e neuroscienze, il quale ha rilasciato per noi tutti un’intervista con una bella idea, che farà sicuramente piacere a molti e servirà inoltre anche per onorare Agrigento e Luigi Pirandello in particolare.

“Secondo me è il momento giusto per realizzare anche un grande libro su Luigi Pirandello.

Agrigento è stata proclamata Capitale Italiana della Cultura 2025.

Ci saranno in futuro quindi tante iniziative e si parlerà anche di Luigi Pirandello.

E’ l’occasione giusta per la pubblicazione di un libro su Luigi Pirandello, si deve realizzare pensando molto ai giovani. Il libro deve essere adatto sia agli insegnanti, sia ai bambini e ai ragazzi.

Lo stile divulgativo e semplice lo renderà adatto ad un pubblico più giovane, di solito viene trascurato questo aspetto in molti nuovi libri.

Nel caso si dovrà pubblicare nel formato grande, adatto quindi ai bambini ed ai ragazzi di scuola.

Alla fine del libro possiamo mettere anche dei compiti da fare sull’argomento.

Questo libro su Luigi Pirandello, se riusciremo a realizzarlo con la collaborazione di molte persone, quindi deve essere molto chiaro e sarà molto utile per far conoscere Luigi Pirandello anche ai bambini o ragazzi.

Gli insegnanti avranno inoltre il compito di spiegare in modo semplice alcune parti del libro.

Ritornando su Luigi Pirandello possiamo dire che scrivere per lui era la vita stessa, scrivere era un’attività bellissima che lo faceva sentire sereno ed appagato.

Viveva in un mondo tutto suo quando scriveva e faceva lavorare molto bene la fantasia, con la conseguenza del benessere che percepiva.

Dobbiamo festeggiare Agrigento perché è stata proclamata Capitale Italiana della Cultura 2025. Dobbiamo quindi impegnarci per aumentare ancora di più il livello culturale della società, nuove idee devono nascere in noi e con la collaborazione di tutti il progetto, in generale, riuscirà ancora meglio.

Partiamo anche dalle piccole cose.

L’ idea di un nuovo grande libro su Luigi Pirandello, anche con immagini e disegni, realizzato in stile semplice e molto divulgativo può essere utile e importante anche in questo senso, per contribuire principalmente alla conoscenza approfondita di uno dei più grandi personaggi della nostra provincia di Agrigento”.

Quindi continuando, come nasce l’idea in origine?

“Un giorno d’estate mi trovavo in spiaggia a San Leone e mentre toccavo l’acqua con i piedi e guardavo l’orizzonte mi è venuta in mente una nuova idea per onorare il nostro grande Luigi Pirandello e con lui Agrigento e la provincia di Agrigento. Nei giorni successivi poi ho pensato anche ai dettagli.

È un’idea originale su cui si dovrà ancora pensare e lavorare per ulteriori dettagli, però l’impostazione generale è già stata pensata.

È un libro particolare da usare per una buona ed efficace didattica, per far nascere la giusta motivazione allo studio nei bambini e nei giovani e per far conoscere principalmente Luigi Pirandello usando un linguaggio semplice ed uno stile divulgativo adatto quindi alle giovani generazioni. Tanti motivi quindi per lavorare in questo senso. Il libro sarà adatto per la scuola ma non solo , si potrà infatti anche leggere in famiglia eccetera. È un libro da scrivere insieme ad altri. Tanti autori per un libro quindi. I dirigenti scolastici e i docenti interessati ai dettagli, se vogliono naturalmente, possono contattarmi con un messaggio privato su Facebook oppure contattarmi in altri modi. Il lavoro di squadra è importante per raggiungere grandi obiettivi ed ottimi risultati. Dobbiamo aiutare tutti Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Ognuno per quello che può naturalmente. Se troveremo l’accordo su tutto il libro si può quindi fare. È solo un’idea che si può però realizzare solo con la collaborazione di altre persone “. Ringraziamo ancora una volta Fabrizio Tinaglia per aver concesso a noi questa breve intervista estiva.