Fabrizio Tinaglia : riscoprire le poesie per allenare la memoria umana.

Il nostro illustre concittadino Fabrizio Tinaglia , studioso esperto di pedagogia e di neuroscienze, ha concesso a noi di Favaraweb una nuova intervista e quindi vogliamo capire qualcosa in più sul progetto a cui sta lavorando. In contatto con importanti studiosi sta realizzando ricerche scientifiche molto importanti sulla memoria umana. Cerchiamo di capirne di più. Tinaglia inoltre ha il privilegio di far parte del gruppo ristretto di studiosi di alto livello che possono vantare tra le loro opere libri adottati anche all’estero, per esempio in America da parte di alcune importanti Università ma anche da parte d’istituti di ricerca di altissimo livello sempre tra i primi posti in classifica nel mondo come livello scientifico. Per questo ed altri motivi Tinaglia ha ricevuto molti complimenti da parte di importanti studiosi ma anche da parte di gente comune.

“Gli studi che seguo sono molto importanti ed anche difficili e comprendono anche il rapporto tra tecnologie della conoscenza e la famosa plasticità cerebrale. Cervello e mente, dai singoli neuroni al pensiero passando per il linguaggio. In sintesi naturalmente. Concetti che ho già ripetuto ma concetti importanti da riproporre. Questi studi mi hanno sempre attirato moltissimo, ho letto tanti libri sull’argomento ed ho capito tante cose. Concetti come neuroni, neurotrasmettitori, materia grigia eccetera stanno per entrare sempre più anche in contesti educativi, quindi bisogna capirne anche i dettagli. All’estero per esempio alcuni istituti di ricerca hanno approfondito alcuni studi sul cervello e sulla mente umana che mi interessano moltissimo, è questo il mio campo, così per tenermi informato leggo anche le riviste scientifiche straniere. Alcuni autori degli articoli sono conosciuti nell’ambiente e sono scienziati e filosofi di fama mondiale. Ho capito anche i dettagli. Sono studi interessanti, spesso molto difficili come dicevo. Bisogna avere una buona preparazione di base scientifica per addentrarsi in questi studi nel modo migliore. Le basi sono importanti per capire poi i concetti più profondi. Quindi ecco un breve riepilogo di uno studio scientifico. Dopo la nascita e dopo alcuni anni passati in famiglia, per il bambino (o bambina), ci sarà l’incontro con l’istituzione scuola dove troverà insegnanti ed altri bambini. L’insegnante in primis (anche i compagni di scuola) porterà avanti quindi un compito educativo iniziato in famiglia. La memoria umana è collegata con tanti fattori. Nel campo educativo e didattico è necessario ed importante studiarla nei dettagli ed è collegata anche con la letteratura e la tecnologia. La memoria umana può essere allenata anche attraverso i dialetti italiani. Anche il dialetto infatti è una lingua da studiare a fondo. Dobbiamo conservare i nostri dialetti italiani, dobbiamo anche studiarli molto bene, studiare quindi l’italiano ed i dialetti. In particolare i dialetti vanno coltivati sempre per non perderne la memoria storica e coltivando i dialetti inoltre alleniamo anche la memoria e la mente umana. Studiare e memorizzare quindi anche brevi poesie in italiano ed anche se si vuole in dialetto. È importante anche studiare le varie lingue perché i vantaggi per la memoria umana sono tantissimi. In generale sulla memoria umana va detto che attenzione, motivazione ed elaborazione sono solo alcuni dei principali fattori che devono essere considerati e praticati a scuola e nella società. Spesso è importante e possibile. La letteratura ci dice tante cose utili. L’importante è allenare la memoria e con la memoria si allena la mente. Alcune zone del cervello saranno particolarmente attive. Studiando le strategie per allenare la memoria umana ci si rende conto di molte cose. Possiamo dire che l’obiettivo di questa ricerca è capire sempre più e meglio i meccanismi della memorizzazione e quindi capire di più anche la mente umana. La scuola è molto importante per allenare la memoria fin da piccoli, imparare a memoria ad esempio poesie è sempre utile, anche alcuni recenti studi vanno in questa direzione. Inoltre anche una sana alimentazione è importante per mantenere una buona memoria. Sembrano concetti lontani ma tutto porta in questa direzione. Alcune ricerche suggeriscono che i bambini devono seguire anche una corretta alimentazione per avere buoni risultati a scuola. Questo concetto è molto importante e sto cercando di approfondirne alcuni dettagli in questo periodo. C’è un lavoro educativo che si deve realizzare in comune tra la famiglia e la scuola ed è anche per questo motivo che la scuola deve collaborare con la famiglia e la famiglia con la scuola. Il percorso è ancora lungo per questi studi ma sì è capito che l’alimentazione è un aspetto importante per migliorare la qualità della memoria umana. Questa premessa per parlare di memoria è importante.

L’argomento quindi è troppo vasto ed importante per spiegarlo in poche parole, comunque posso accennare ancora qualcosa. Ho già parlato di questi argomenti in altre occasioni e quindi in parte riprendo il discorso. Priorità quindi sulla memoria, conoscerne i meccanismi e capire per agire. Parliamo della memoria però partiamo dalla conoscenza del cervello umano. Lo studio profondo è questo. Il cervello è l’organo più misterioso e più complesso del nostro corpo, subisce variazioni durante la maturazione e l’infanzia ed è molto sensibile agli stimoli esterni. Si sono scoperte alcune cose nuove sull’argomento. Ancora in sintesi possiamo dire che la memoria è sempre la principale tra le alte funzioni del cervello umano, memorizzare infatti è un processo anche selettivo ed addestrare il cervello e la mente con le giuste nozioni fin dall’infanzia è di fondamentale importanza. Allenare la memoria è importante. Educare bene e con il giusto metodo fin dall’infanzia è di fondamentale importanza, far capire ad esempio le cose con concetti semplici all’inizio è molto importante anche perché le successive nozioni verranno poi costruite su queste semplici basi. C’è una costruzione della memoria e del pensiero che ancora oggi si deve capire nei dettagli. Altri fattori infatti intervengono sullo sviluppo del cervello e della mente. Dovrebbe essere un obbligo educare bene perché i vantaggi non sono solo per il singolo individuo ma anche per l’intera umanità. L’educazione e l’istruzione sono alla base di tutto nella vita di un individuo”.

Ringraziamo ancora una volta Fabrizio Tinaglia per la nuova intervista che ci ha concesso.