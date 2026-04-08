Fabrizio Tinaglia: ritrovato un papiro inedito del filosofo Empedocle di Agrigento.

Dopo le precedenti interviste, che a moltissime persone son piaciute tantissimo e sono state anche molto ricercate sui siti web, continua quindi la nostra discussione, in generale ma anche riguardo l’attualità di alcuni studi ed alcune ricerche, con il filosofo ed esperto di neuroscienze Fabrizio Tinaglia. “E’ stato ritrovato in un archivio del Cairo un papiro con trenta versi inediti dell’illustre filosofo Empedocle di Agrigento. Il testo è molto importante perché getta nuova luce su Empedocle e sulle sue opere, in questa opera in particolare sembra precorrere la teoria degli atomi dell’importante ed illustre filosofo Democrito.

Questo papiro ci permette di capire ancora meglio quindi il pensiero del filosofo Empedocle di Agrigento, l’interpretazione infatti del suo testo originale ci permette di fare nuove ipotesi sulla sua filosofia e ci consente anche nuovi ragionamenti per indagare e contemporaneamente capire la sua realtà dell’epoca ed inoltre ci permette di conoscere anche più nei dettagli l’originalita’del suo pensiero razionale. Da questi studi nascono nuovi spunti di riflessione per i concetti e nasce inoltre l’idea che l’illustre filosofo Empedocle di Agrigento può essere considerato anche un precursore degli atomisti, infatti possiamo affermare che trattava anche argomenti simili di un altro illustre filosofo dell’antichita’ e cioè Democrito di Abdera. Tutto questo ci fa capire anche che studiare e capire la filosofia greca antica, con i suoi tanti argomenti quindi, è sempre utile ed importante anche oggi per tanti motivi, anche per comprendere meglio gli studi e le ricerche di oggi che noi tutti possiamo quindi sempre collegare con gli studi e le ricerche dell’antichità classica”.