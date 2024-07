Far conoscere ai bambini ancora meglio la Valle dei Templi di Agrigento e il Giardino della Kolymbethra

(Insegnare ai bambini a scuola e non solo il metodo scientifico). Abbiamo contattato nuovamente Fabrizio Tinaglia, nostro illustre concittadino esperto di pedagogia e di neuroscienze, per parlare un po’ in sintesi, in questo periodo estivo, delle bellezze del nostro territorio. Dopo le interviste precedenti, le quali sono state molto apprezzate ed anche ricercate sui siti internet, oggi abbiamo deciso di continuare il racconto. “Agrigento è stata proclamata Capitale Italiana della Cultura 2025. Ci saranno in futuro tante iniziative e si parlerà quindi in modo approfondito di Agrigento e delle bellezze del suo territorio. A tal proposito io penso che anche i bambini dovranno partecipare ad alcune iniziative che verranno realizzate, tutto questo con lo scopo di far conoscere meglio il territorio in cui vivono, il nostro territorio. Conoscere in generale anche la provincia, quindi la città di Agrigento in particolare, il centro storico, le biblioteche e tutti i luoghi importanti della città. In particolare voglio accennare a due gioielli storici del nostro territorio. Conoscerli bene fin da bambini è importante, la cultura storica va coltivata da sempre. La Valle dei Templi di Agrigento e il Giardino della Kolymbethra sono dei luoghi meravigliosi, sono siti archeologici molto belli ed importanti e con una lunga storia dove la natura e il paesaggio hanno una rilevanza straordinaria e i numerosi reperti storici ci raccontano inoltre la storia dell’antica Akragas. Tutti noi dobbiamo vedere, capire e conoscere ancora meglio questi luoghi anche perché i numerosi reperti storici ci parlano e ci fanno comprendere meglio la storia della Sicilia e quindi di conseguenza conosceremo meglio anche la nostra storia”. Come far capire bene quindi ai bambini gli argomenti di studio, sia storici e umanistici e sia scientifici? “La risposta è con la semplice divulgazione. Dobbiamo avere la capacità di spiegare le cose in modo semplice, con parole semplici. Gli insegnanti ad esempio a scuola devono far capire l’argomento della lezione anche con esempi e con parole semplici. Detto questo vorrei fare qualche esempio parlando in generale del metodo educativo da collegare anche con la conoscenza del nostro territorio. Partiamo da una semplice domanda. Possiamo fare una sintesi del metodo educativo? Il concetto è molto importante e gli argomenti sono tanti da trattare, però proviamo a fare una breve sintesi. Il metodo scientifico applicato anche in generale per i vari argomenti di studio. Bisogna insegnare ai bambini il metodo scientifico con metodo scientifico, utile e semplice nello stesso tempo, sviluppare in loro lo spirito di ricerca e quindi il modo di sperimentare anche attraverso la scoperta. La cultura scientifica nelle scuole e non solo è importante, è utile, è educativa e rappresenta il futuro. Accanto all’educazione umanistica dobbiamo capire davvero anche la cultura scientifica. Applicare il metodo scientifico. Dobbiamo aumentare il livello della conoscenza e i principi metodologici della scienza in generale e in particolare, tutti devono partecipare al cambiamento della società. Educare alla razionalità, allo spirito critico. Oltre l’educazione digitale dobbiamo capire la società e l’uso delle nuove tecnologie deve aiutarci anche a capire di più la società stessa. Le discipline umanistiche e scientifiche devono collaborare per formare l’uomo e la società del domani. Insieme abbiamo il vero sapere. L’unione dei saperi . Sapere, saper fare e saper essere. Come detto anche altre volte l’istruzione, a scuola e non solo, deve mirare a realizzare anche una pedagogia specifica dove l’impegno degli alunni sia motivato con validi metodi didattici da riscoprire, solo così in sintesi si avrà un’educazione e un’istruzione vera, profonda e duratura. A scuola bisogna intervenire sul metodo educativo, far capire i concetti in modo semplice ai bambini, integrare le lezioni tradizionali. Il Cognitivismo è da capire bene, poi è necessario integrarlo con i vari metodi educativi e didattici. Capire come funziona il cervello, di bambini e ragazzi, è molto importante perché può aiutare anche ad educare meglio, applicare studi e ricerche degli studiosi nella pratica quotidiana è utile per capire sempre di più e meglio la mente dei bambini.Saper addestrare il cervello umano e la mente fin da piccoli con le giuste strategie educative è molto importante a scuola e nelle società. Usare bene la tecnologia anche per migliorare la comprensione e il funzionamento del cervello umano”.