Farm Cultural Park “La malagrazia”: la lotta delle donne contro il patriarcato nella nuova raccolta di poesie di Margherita Ingoglia

Il 11 maggio prossimo, alle 19:00, presso la Farm Cultural Park, verrà presentato il libro “La malagrazia. Ballate (delle) disturbanti” (edito da A&B), scritto da Margherita Ingoglia. Questo evento è stato organizzato in collaborazione dall’associazione LiberArci A.P.S, dalla Farm Cultural Park, Nicodemo e Medinova, e dal Caffè Letterario “Antonio Russello”, e vedrà la moderazione di Miriam Lupo (vicepresidente di LiberArci), Antonio Liotta (vicesindaco ed editore di Favara) e Gianna Drago (membro del Caffè Letterario). Le letture saranno affidate alla regista teatrale Mariagrazia Costanza e l’autrice sarà presente.

Il libro “La malagrazia” racconta la storia delle donne che hanno lottato contro un sistema patriarcale e maschilista, e che sono state per questo inquisite, oltraggiate e messe al rogo. Questa raccolta di ballate e poesie dà voce a queste donne dimenticate dalla Storia, e permette loro di parlare e di raccontare la loro verità e la loro rabbia.

In passato, queste donne ribelli erano viste come malagrazie, ovvero prive di grazia, e venivano considerate eretiche, streghe o addirittura cancellate dalla storia. Questo destino comune era riservato a tutte quelle donne che disobbedivano all’obbligo di essere madri, mogli e figlie, e che cercavano di vivere liberamente. Il libro affronta temi come il corpo, la storia, la religione, la maternità e la sessualità, per far emergere la verità di queste donne disturbanti, che vogliono essere considerate per quello che sono: donne di intelletto, di scienza e di prodigio, che tornano finalmente a vivere.