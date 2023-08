Farm Cultural Park, Una notte di premi e devozione a Favara: Festa Eccellenze Italiane in Europa

La città di Favara, si sta preparando per la quinta edizione della “Festa Eccellenze Italiane in Europa”. Questa celebrazione, che si terrà presso la rinomata Farm Cultural Park, si preannuncia come un’esperienza straordinaria dedicata al riconoscimento e alla celebrazione degli italiani che hanno brillato in vari settori d’Europa. L’evento promette di offrire una serata all’insegna di conversazioni profonde, premi prestigiosi e un’atmosfera di festa.

Il programma della festa inizia sabato 19 agosto alle ore 20:00, l’atmosfera sarà carica di aspettative e curiosità mentre Giuseppe Arnone, eminente rappresentante della Fondazione Italiani in Europa, salirà sul palco per condividere idee e riflessioni sulle straordinarie imprese degli italiani all’estero. L’intervista sarà guidata dal talentuoso giornalista Giuseppe Moscato, noto per la sua abilità nell’andare in profondità nei temi e nell’incanalare le storie più avvincenti.

Dopo l’affascinante conversazione, la serata prenderà una piega festosa con la cerimonia di premiazione. Sarà il momento di rendere omaggio a coloro che hanno dimostrato eccellenza, creatività e dedizione nelle loro attività. Ogni premio rappresenta un riconoscimento del valore che questi individui hanno portato alla comunità italiana e alla scena internazionale.

Alle 21:30, l’atmosfera si caricherà di spiritualità e tradizione con l’arrivo del Santo Patrono di Favara, San Giuseppe. Questo momento di devozione e rispetto sarà seguito dalla continuazione delle premiazioni. Ma la serata non si fermerà qui. I partecipanti avranno l’opportunità di condividere un momento di convivialità gustando una deliziosa minestra, preparata con i sapori autentici della terra locale. Questo gesto non solo celebra la cultura gastronomica dell’area, ma rappresenta anche un tributo affettuoso al Santo Patrono.



Coloro che saranno onorati con i premi “Festa Eccellenze Italiane in Europa” di quest’anno sono dei veri e propri ambasciatori dell’eccellenza italiana in diverse parti d’Europa:

Cav. Damiano Ferraro: Un imprenditore visionario che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo degli affari in Germania realizzando il sogno del padre.

Ing. Vittorio Casali De Rosa: Un chimico di grande talento che ha rivoluzionato l’industria in Francia con le sue scoperte innovative.

Viviana Vella: Una brillante ricercatrice universitaria a Londra, i cui studi e scoperte hanno contribuito al progresso dell’umanità.

Calogero Mingoia: Un imprenditore audace e intraprendente che sta portando avanti iniziative di successo in Inghilterra.

Prevista una targa alla memoria a Luigi Coiro, imprenditore favarese a Leverkusen che ha lasciato un’eredità di ispirazione.

Mentre la “Festa Eccellenze Italiane in Europa” del 19 agosto si avvicina alla sua conclusione, l’entusiasmo cresce per l’evento del 26 agosto, quando altri protagonisti dell’eccellenza italiana riceveranno i meritati riconoscimenti.

Questa manifestazione è molto più di un semplice evento; rappresenta una testimonianza vibrante dell’impatto che gli italiani stanno avendo nel panorama internazionale. Attraverso conversazioni stimolanti, riconoscimenti significativi e momenti di condivisione culturale, questa serata ci ricorda quanto l’eccellenza italiana sia una fonte di orgoglio e ispirazione per tutti.