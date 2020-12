Favara. 19 e 20 dicembre la prima “Virtual Tombolata della solidarietà” in diretta streaming e radiofonica su Radio In Agrigento

Si terrà sabato 19 e domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 15.30, la prima “Virtual Tombolata della solidarietà” organizzata dalle associazioni Favara ASD Fradici Runner e Favara in Vespa in collaborazione con Radio IN Agrigento. Ancora una volta le due associazioni favaresi si uniscono sotto lo stendardo della solidarietà. Infatti, il ricavato delle cartelle- offerta minima 5 euro- verrà convertito in buoni spesa che saranno affidati all’area Madre Teresa del C.P.C. A permettere la massima diffusione ci pensa Radio In Agrigento che trasmetterà in diretta streaming e sulle frequenze radiofoniche l’estrazione dei numeri che porteranno alla vincita dell’ambo, terno, quaterna, cinquina e l’agognata tombola! Due giornate per distrarsi dalla situazione che stiamo vivendo e per cercare quella “normalità” in un gioco tipico delle feste natalizie. E’ già possibile prenotare le cartelle. Per maggiori informazioni, contattare i numeri 3496115690 (Angelo Airò Farulla); 3490880133 (Giuseppe Palumbo Piccionello); 3286519708 (Tonino Cusumano. Radio IN).