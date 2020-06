Favara. 60 anni assieme. Coppia favarese festeggia le nozze di diamante

Hanno varcato in buona salute la soglia dei 60 anni di matrimonio festeggiando la straordinaria ricorrenza con figli, nipoti e parenti. Al traguardo delle nozze di diamante sono arrivati Alfonso Petrotta e Lilly Fontana, 85 anni lui, 81 lei.

Il marito, originario di Aragona, era arrivato a Favara nelle vesti di operatore cinematografico lavorando presso il Supercinema per chiudere la sua attività come collaboratore scolastico. E a Favara ha conosciuto la donna che per 60 anni è stata al suo fianco. Dal matrimonio sono nate le due figlie José e Mirella. Lilly Fontana è figlia dell’ex vigile urbano scomparso a 103 anni.