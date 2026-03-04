Favara. 8 marzo 2026 – PIÙ DI UNA MIMOSA”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione CENTRODONNA George Sand APS presenta la rassegna “8 marzo 2026 – PIÙ DI UNA MIMOSA”, un percorso di sensibilizzazione che, a partire daoggi, 4 marzo, trasforma la ricorrenza celebrativa in un impegno concreto per la prevenzione e il benessere della comunità.

Siamo convinti che la salute della donna sia un pilastro del benessere collettivo. Per questo abbiamo strutturato un calendario di interventi che unisce l’assistenza clinica, l’informazione territoriale e la riflessione culturale:

• Prevenzione Clinica

– 4 marzo Open day per la promozione vaccinazione HPV e screenig cervicocarcinoma ;

– dal 5 marzo Screening per la prevenzione tumori della donna ( Pap Test, HPV Test) e prenotazioni mammografiche e screening del sangue occulto delle feci tutti i giorni eccetto il sabato (previa telefonata ) presso il nostro Consultorio.

– dal 4 marzo sportello di ascolto psicologico presso il nostro consultorio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì previa telefonata e appuntamento;

– 31 marzo sportello di informazione su menopausa e stili di vita per il benessere ;

• Salute di Prossimità:

– Dal 16 al 31marzo, attiveremo uno Sportello della Salute itinerante presso le scuole e gli uffici comunali, per agevolare l’accesso agli screening al personale docente e non docente e ai dipendenti pubblici nei giorni che saranno concordati con i nostri operatori.

• Cultura e Comunità: Momenti di convivialità e arte (1 1 marzo ore 17. ) e dibattito/confronto dibattere su Donne Protagoniste del Presente: Costruire la società di domani.

• Confronto Istituzionale: Il 27 marzo meeting su “Salute, Prevenzione e Qualità della Vita nel territorio di Favara”, alla presenza di esperti e amministratori.

Data l’importanza delle tematiche trattate, siamo certi di avere al nostro fianco le Istituzioni e le associazioni del terzo settore: la loro collaborazione è fondamentale ma per costruire insieme una rete territoriale che metta la prevenzione al centro dell’agenda pubblica. A coloro che parteciperanno alle attività proposte sarà consegnato un gadget contenente una busta di te e una di semi di fiori come invito ad ognuna a dedicarsi un momento di qualità.



