Favara. 8 marzo Giornata Internazionale della Donna. L’iniziativa dell’ass. Fabaria Donna con #IOSTOCON

Oggi, 8 marzo 2021, si celebra la Giornata Internazionale della Donna. Ancora una volta, presenti, supper virtualmente data la delicata situazione pandemia, l’associazione socio-culturale Fabaria Donna di Favara. Sulle piattaforme social, il loro grido in questa giornata, che tengono a sottolineare, non è Festa- come comunemente osiamo definirla- ma Giornata internazionale della donna: #IOSTOCON. Di seguito, l’intervento delle fabarine.

“Un’altra iniziativa virtuale dell’Associazione socio-culturale Fabaria Donna, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne (non festa!), l’8 Marzo. Negli anni abbiamo ricordato le lotte, che sono state fatte per la rivendicazione dei diritti delle Donne, le Donne di diverse parti del mondo, che ancora soccombono. Oltre, a ribadire che è fondamentale la prevenzione per evitare, fin da giovani, che certe reticenze mentali nei confronti delle Donne, possano limitare la tutela della loro dignità, affiancando sempre giorno per giorno, nel nostro piccolo mettendo a disposizione le nostre professionalità e le nostre personalità, le Donne colpite dalle più disparate forme di violenza. Quest’anno ricorderemo in modo semplice, ma d’impatto “social”, alcune delle Donne vittime di femminicidio, tramite una presentazione che sarà condivisa dapprima nella nostra pagina Facebook @associazionefabariadonna e poi diffusa tra le diverse piattaforme. Il nostro Hashtag per l’8 Marzo sarà:

#IOSTOCON…

A collaborare oltre alle associate, saranno diversi uomini e donne sensibili alla tematica, che daranno il loro contributo per ricordare in modo da sensibilizzare e non rimanere mai indifferenti nei confronti di violenze inaudite tendenti a calpestare l’essere di una Donna”.