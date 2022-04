Favara. 9 consiglieri comunali hanno depositato la proposta di deliberazione consiliare in materia di IUS SOLI

IUS SOLI. E’ questa la tematica di deliberazione consiliare sottoscritta da 9 consiglieri comunali di Favara i quali desiderano sensibilizzare la cittadinanza tutta, sotto la spinta dell’attuale amministrazione comunale. Nella nota inviata-che pubblichiamo integralmente- i dettagli dell’iniziativa.

I consiglieri comunali Salvatore Bellavia, Pasquale Cucchiara, Angelo Airò Farulla, Gerlando Nobile, Giuseppe Lentini, Rino Castronovo, Salvatore Fanara, Onofrio Nipo e Massimo Milazzo hanno depositato, una proposta di deliberazione consiliare affinché venga introdotto nello statuto del comune di Favara il riferimento al principio dello “IUS SOLI”, ad istituire in tal senso la cittadinanza onoraria del comune di Favara e ad impegnare il sindaco e la giunta affinché vengano promosse azioni di sensibilizzazioni sul tema della cittadinanza.

“La proposta nasce dall’esigenza sociale e civile, tenendo anche in considerazione l’ultima ondata migratoria proveniente dall’Ucraina, di promuovere il pieno inserimento dei giovani di origine straniera nella nostra comunità. Riteniamo che, le barriere tra le comunità e le persone favoriscano l’emarginazione e alla ghettizzazione della popolazione di origine straniera.

Inoltre, secondo l’ultimo rapporto annuale prodotto dal centro George Sand, gli stranieri residenti a Favara al 1° gennaio 2021 sono 1.129 e rappresentano il 3,5% della popolazione residente con un forte incremento, rispetto al 2020, passando da 473 a 1.129 di con un incremento di 656 unità pari al 138,69%

In relazione a questi dati, sarebbe un bel segnale riconoscere a tutti i minori stranieri, anche simbolicamente, i diritti e i doveri di un cittadino italiano affinché possano essere protagonisti positivi della costruzione della società in cui vivono in prospettiva di un percorso di consapevolezza sociale, coinvolgendo anche i genitori, con l’obiettivo di diffondere tutte le informazioni utili al conseguimento della cittadinanza italiana”