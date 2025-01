Favara. A quasi un anno dalla posa della prima pietra, continuano spediti i lavori del plesso “Antonio Mendola” dell’I.C. “Brancati”

Era il 26 gennaio 2024 quando, in una allegra giornata soleggiata, avveniva la posa della prima pietra che sanciva la rinascita della scuola “Antonio Mendola”. Simbolica la foto del sindaco di Favara Antonio Palumbo e del Dirigente scolastico dell’I. C “V. Brancati” prof.ssa Carmelina Broccia, poiché – come affermato dal sindaco Palumbo – la nuova struttura scolastica sarà destinata proprio alla “Brancati” poiché ad oggi l’unica istituzione scolastica ospitata in luoghi in affitto.

(foto fonte: Sicilia TV)

Dunque, un progetto architettonico e di ingegneria ultra moderno, che coniuga estetica e inclusività, che concretizza l’ Universal Design.

E proprio recentemente, poco prima delle vacanze natalizie una piccola delegazione di alunni dell’I. C “Brancati” accompagnati dal Dirigente Scolastico prof.ssa Carmelina Broccia, si sono recati nel futuro plesso di via Enrico Ferri per un cordiale sopralluogo. Ad accoglierli il direttore dei lavori l’arch. Alberto Cusumano, il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Schembri. Palpabile l’entusiasmo dei giovanissimi studenti i quali hanno seguito con attenzione la spiegazione dell’arch. Cusumano. I lavori dovrebbero essere ultimati entro i primi mesi del 2026.

Sarà una scuola- come spiegato dagli addetti ai lavori- con laboratori, spazi verdi, luoghi di condivisione e trasmissione del sapere che trascenderanno le classiche aule scolastiche per rendere i luoghi di apprendimento sempre più partecipati. Inoltre una grande palestra ed una mensa scolastica arricchiranno la nuova scuola.

Dunque, bisogna pazientare ancora poco e finalmente gli attuali ed i prossimi studenti dell’I. C. “V. Brancati” potranno vivere pienamente una struttura scolastica altamente innovativa e stimolante che dialoga con il territorio utilizzando il tempo al futuro.

(foto gentilmente concesse dal dirigente scolastico prof.ssa Carmelina Broccia)