Favara. A.VO.DI.C dona 50 pasti caldi per Natale

Con iniziativa del direttivo dell’ associazione A.VO.DI.C di Favara presieduta da Angela Lentini e collaborata dall’ Avv. Antonietta Vita, dall’’ Arch. Giuseppe Vita e da Raffaella Vinciguerra, tante famiglie del nostro paese trovano ristoro nelle iniziative solidali che il gruppo propone senza sosta per aiutare a risollevare le criticità economiche, sociali e culturali di famiglie disagiate su diversi versanti.



“Il nostro ringraziamento va a tanti amici sostenitori che con ardore e senza esitazione si sono prontati ad offrire un contributo solidale per far fronte a differenti esigenze che trovano priorità nell’ associazione perchè essa possa soddisfare i bisogni di chi non riesce a normalizzare la propria quotidianità.

Un ringraziamento specifico va al consigliere comunale Rino Castronovo che rappresenta uno degli esponenti della Democrazia Cristiana a Favara il quale ha donato 50 pasti caldi per le famiglie bisognose perchè possa essere Natale anche per loro. A nome dell’ A.VO.DI.C i componenti tutti Augurano un Sereno e Santo Natale a tutta la cittadinanza”.