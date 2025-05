Favara accoglie il presidente dell’ARS Galvagno: al centro giovani, cultura e problemi del territorio

Oggi, giovedì 8 maggio 2025, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Gaetano Galvagno, ha fatto visita a Favara per la XVII edizione della Festa della Legalità. La giornata è iniziata nell’Aula Consiliare “Falcone – Borsellino” del Palazzo Comunale, dove il Presidente è stato accolto calorosamente dal sindaco Antonio Palumbo, dalla presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, dagli assessori Carmen Lo Presti e Vincenzo Cassaro, dal luogotenente della Tenenza dei Carabinieri Paolino Scibetta e da tanti cittadini. Dopo, si è tenuto l’incontro “Giovani, Politica e Legalità” nell’Aula del Collare del Castello Chiaramonte, con la partecipazione degli studenti delle scuole superiori. Durante l’incontro, il Presidente ha ricevuto una targa ricordo. È stata un’occasione preziosa per discutere di temi fondamentali come l’impegno civico, il rispetto delle regole e il ruolo attivo dei giovani nella società. Si è parlato anche delle sfide infrastrutturali che affronta la Sicilia, in particolare della difficile tratta Agrigento-Palermo, sia per chi viaggia in auto che in treno, e dei persistenti problemi idrici che colpiscono Favara. Non è mancato un momento dedicato alla cultura, con il poeta dialettale Salvatore Mossuto che ha recitato una poesia sulla legalità.



La visita è proseguita alla Biblioteca Comunale “Antonio Mendola”, dove il Presidente ha ricevuto in dono una copia del libro dedicato al Barone Mendola, una figura chiave nella storia culturale della città.



L’ultima tappa è stata la Farm Cultural Park, dove Galvagno ha avuto l’opportunità di esplorare le installazioni artistiche e incontrare i protagonisti di questo innovativo spazio di socializzazione. La giornata si è conclusa con un momento di convivialità e i saluti finali.