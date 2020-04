Favara accoglie l’arrivo della salma di Lorena Quaranta con lenzuola bianche stese sui balconi. Fabaria Donna: “Ciao Lorena FAVARA TI AMA”

“Domani Lorena tornerà a casa. Stamani ho raggiunto telefonicamente Peppe Piscopo, sposando appieno l’invito rivolto a tutti i nostri concittadini di condividere un messaggio di vicinanza alla famiglia Quaranta, attraverso un lenzuolo bianco steso sui balconi. Un lenzuolo BIANCO. BIANCO COME IL SUO ANIMO PURO. BIANCO COME IL COLORE DI QUEL CAMICE CHE SOGNAVA DI INDOSSARE PER TUTTA LA VITA. Favara ti Saluta. Ciao DOTTORE'”. Questo il messaggio che la sindaca di Favara Anna Alba ha postato su Facebook ieri sera per informare la città dell’arrivo della salma di Lorena Quaranta, brutalmente uccisa dal fidanzato. Sono giorni di grande sconforto e incredulità, aggravati dall’impossibilità di poter celebrare la messa e poter partecipare tutti. Ma tanti, tantissimi gli attestati di vicinanza alla famiglia Quaranta da tutti i cittadini di Favara. E nel giorno in cui aspettiamo l’arrivo di Lorena, la città si veste di bianco- come il camice che amava indossare. Una poesia per ricordarla quella scritta da Rosa Bosco dell’associazione Fabaria Donna che vogliamo pubblicare. “Ciao Lorena, Favara ti ama”.

“La tua vita è stata come lo scorrere delle acque di un fiume. L’acqua era tutto luccichio e saltava di sasso in sasso come una cascata di gemme preziose. Ogni sasso era ricoperto di pietruzze piccole e levigate dove ogni tanto si distinguevano qualche piccolo tratto sabbioso e delle piccole alghe che vi erano rimaste attaccate. Ma , all’improvviso ,sotto quei sassi c’erano delle sabbie mobili che ti hanno avvolta e trascinata sul fondo, in un vortice dal quale non sei più riuscita a liberarti e risalire. Un piccolo serpentello di acqua che è diventato un fiume in piena travolgendoti nel pieno della tua giovinezza. All’improvviso una spessa coltre di nubi, il il cielo è diventato un pozzo scuro ed un velo, un velo è calato sui tuoi splendidi occhi color Smeraldo. Lungo il tuo cammino hai incontrato il tuo demone, Inferno e Paradiso si sono rincorsi, chissà quanti ma, forse perché hanno attraversato la tua mente senza trovare una spiegazione . PURTROPPO il tuo è stato un breve viaggio dove si sono mescolate acque dolci e salate.Hai ascoltato la voce del tuo cuore perchè tu eri così, Dolce, Generosa anche con chi ti ha strappato all’Amore dei Tuoi Cari.Lorena Sei diventata un Angelo, uno splendido Angelo ma in un grande silenzio interrotto dalle grida di dolore di chi ti Amata e che ha visto rubato il suo diamante più prezioso. Adesso sei in un sonno eterno . TU rimarrai nei nostri Cuori per sempre, Preziosa Perla. Ciao Lorena FAVARA TI AMA”.

(Immagine: fonte Facebook- “Sergio Criminisi”)