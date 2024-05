Favara accoglie l’iniziativa anti-bullismo “1 Nessuno 100 Giga”: Il countdown verso il gran finale

Preparativi in corso per il culmine del progetto pilota “1 Nessuno 100 Giga”, fissato per sabato 18 maggio a Favara a partire dalle 8.30. Il progetto, ideato dall’USR Sicilia e finanziato con un sostegno di quasi 2,4 milioni di euro dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, si avvale della collaborazione della piattaforma Elisa del MIM, della fondazione Carolina e del movimento antibullismo Mabasta. Il coordinamento delle attività è stato affidato ai nove Centri Territoriali di Supporto (CC.TT. SS.) della Sicilia. Nella provincia di Agrigento, le attività sono state supervisionate dal CTS presso l’I.C. “Guarino” di Favara, diretto da Gabriella Bruccoleri. La giornata vedrà la partecipazione di illustri figure come la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, la campionessa di lancio del giavellotto Giusi Parolino, il giornalista Francesco Pira, il compositore e regista teatrale Marco Savatteri, l’influencer Nadia Lauricella, la pittrice Amelia Russello, l’ex calciatore Salvatore Vullo e il gruppo musicale i Tinturia. L’evento conclusivo si terrà in piazza Cavour dalle 20 alle 23.30 e vedrà esibizioni di artisti come il cantautore e attore Leo Gassmann e il rapper Shade.



L’iniziativa, di grande rilievo, è finalizzata alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo tramite azioni integrate di formazione rivolte a studenti, genitori e docenti, con un approccio sistemico che coinvolge scuole e comunità locali. All’evento sono attese tutte le scuole coinvolte nel progetto, con la partecipazione di docenti, studenti e genitori, oltre ai partner progettuali fondazione Carolina e Telefono Azzurro.