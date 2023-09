Favara: Accordo tripartito tra istituto comprensivo, comune e Asd Virtus Favara per lo sport giovanile

L’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri”, il Comune e l’Asd Virtus Favara continuano la loro partnership per il 2023

È stato siglato oggi il rinnovo della convenzione tra l’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri”, il Comune di Favara e l’associazione sportiva Asd Virtus Favara per promuovere la cultura dello sport tra i giovanissimi del territorio. La firma dell’accordo è avvenuta alla presenza del sindaco Antonio Palumbo, dell’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla, del presidente della società sportiva Alessandro Taiella e della dirigente scolastica, dottoressa Rosetta Morreale.

L’accordo prevede una serie di iniziative che mirano a incentivare la pratica sportiva tra i giovani, contribuendo al loro benessere fisico e promuovendo valori come il fair play, la collaborazione e la sana competizione. Uno degli aspetti più significativi della convenzione è l’uso del campo di calcio adiacente alla scuola primaria “Luigi Pirandello,” che sarà concesso in uso alla scuola dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. Questo consentirà l’organizzazione di attività ludico-motorie-sportive, arricchendo ulteriormente l’offerta didattica dell’istituto scolastico, già nota per la sua ricchezza.

La collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” e l’Asd Virtus Favara ha dimostrato di essere estremamente proficua negli anni passati, permettendo ai giovani studenti di accedere a opportunità sportive di alto livello, supervisionate da istruttori qualificati. Questo ha contribuito a formare non solo atleti promettenti ma anche individui responsabili e disciplinati. Oltre all’uso del campo di calcio, è importante sottolineare che la palestra dell’istituto sarà oggetto di un processo di riqualificazione grazie a un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale. Questo intervento mira a migliorare le strutture e a creare uno spazio sicuro e confortevole per gli studenti, promuovendo ulteriormente l’attività sportiva all’interno della scuola.

Il sindaco Antonio Palumbo ha espresso il suo sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di investire nelle nuove generazioni attraverso lo sport. L’assessore Angelo Airò Farulla ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere queste iniziative che contribuiscono al benessere della comunità giovanile di Favara. Il rinnovo della convenzione tra l’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri,” il Comune di Favara e l’Asd Virtus Favara rappresenta un passo importante nella promozione dello sport tra i giovani e nell’offerta di opportunità didattiche e sportive di alta qualità. La comunità di Favara guarda al futuro con entusiasmo, sapendo che questa collaborazione continuerà a produrre risultati positivi nella crescita e nello sviluppo dei suoi giovani cittadini.