Favara (AG): i Carabinieri rintracciano e arrestano due catturandi. Erano irreperibili dal marzo 2024.

Nelle prime ore di ieri 21 dicembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria che ha condotto alla cattura di due soggetti, un uomo e una donna, destinatari di un ordine di carcerazione per reati di particolare gravità.

L’intervento, scattato intorno alle ore 05:00 in territorio di Favara (AG), è stato condotto dai militari della Sezione Operativa del NOR, supportati dal personale delle Stazioni Carabinieri di Agrigento, Villaseta, Siculiana e Joppolo Giancaxio. I militari hanno fatto irruzione in un’abitazione isolata nelle aree rurali del comune, dove i due soggetti avevano stabilito il proprio rifugio per sottrarsi alla giustizia.

I soggetti tratti in arresto, fratello e sorella, sono L. L. C., uomo di 36 anni e L. L. G., donna di 38 anni.

Entrambi erano irreperibili dal mese di marzo 2024. Nei loro confronti pendeva un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

I due arrestati devono espiare una pena definitiva di 6 anni di reclusione per una violenta rapina pluriaggravata in abitazione commessa a Favara nel 2013. In quell’occasione, gli autori del reato avevano agito con particolare crudeltà contro due donne anziane (all’epoca di 69 e 97 anni), immobilizzandole e tentando di soffocarle con cuscini e coperte per impossessarsi di una somma di denaro contante.

Il rintraccio dei due ricercati è l’esito delle attività d’indagine, anche di natura tecnica, avviata nel mese di ottobre 2025 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento.

L’operazione odierna testimonia la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria nel garantire l’esecuzione delle pene e nel tutelare le fasce più vulnerabili della cittadinanza.