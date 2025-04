FAVARA (AG) – UOMO SI BARRICA IN CASA. I CARABINIERI COSTRETTI A FARE IRRUZIONE

È disponibile al seguente link, un breve video relativo all’intervento condotto dai Carabinieri a partire dalla serata di ieri e per tutta la notte, a seguito della segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione che si era barricato in casa brandendo un’arma, poi risultata essere giocattolo con proiettili a salve. L’operazione, condotta dopo ore di incessanti e inutili trattative, si è conclusa con l’irruzione nell’appartamento e il successivo accompagnamento del soggetto in ospedale per le cure del caso.