Favara, agevolazioni sul trasporto urbano per i giovani: approvata la delibera

La giunta comunale di Favara ha approvato la proposta di delibera che prevede l’utilizzo gratuito o agevolato del servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo gennaio–giugno 2026. Il provvedimento è stato presentato dall’assessore Vincenzo Cassaro. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai giovani con età inferiore ai 20 anni, appartenenti a famiglie con indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro. Un aiuto concreto per sostenere il diritto allo studio e favorire la mobilità degli studenti. Le istanze saranno selezionate tenendo conto di tre criteri: valore ISEE, età anagrafica e ordine di presentazione della domanda. Il servizio avrà una durata massima di sei mesi e sarà valido per l’anno scolastico 2025/2026. Gli abbonamenti saranno concessi nei limiti delle risorse assegnate dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. L’Amministrazione comunale ha annunciato che nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando ufficiale, con tutte le informazioni utili su modalità e termini per la presentazione delle domande.