Favara. Aggiudicato l’appalto per trasformare la Villa Ambrosini in palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente.

Sono stati aggiudicati in maniera definitiva i lavori per rendere la Villa Ambrosini, realizzata meno di vent’anni fa alle spalle del cimitero di Piana Tarversa, una “palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente”. A vincere l’appalto è stata la ditta “Fenix Consorzio Stabile Soc. Coop.”, con sede in Bologna, che ha offerto un ribasso del 18,142% per un importo netto di poco meno di 348 mila euro, oltre oneri per la sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di 362.896,50 euro oltre Iva al 10%.

L’obiettivo è quello di realizzare il recupero e la rigenerazione urbana e sociale, attraverso lo sport all’aperto, di una porzione importante della città. La vita e il destino di Favara passano e si concretizzano, obbligatoriamente, dal recupero delle piazze e ancor più delle ville e dei parchi urbani fortemente degradati, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche e principalmente dal punto di vista della capacità di attrarre e di agevolare relazioni umane e sociali.

In onore del costituzionalista favarese Gaspare Ambrosini, la villa, a lui intitolata, sarà trasformata in palestra all’aperto divenendo un luogo di attrazione per tutte le categorie sociali presenti nel quartiere e in città. Il progetto prevede la possibilità di praticare attività motorie, ma anche di realizzare manifestazioni sportive, meeting, incontri e raduni di diversa natura (culturale, teatrale e artistico). Le attività saranno garantite e offerte alla comunità dalle associazioni locali che sono state coinvolte nell’ideazione del progetto e dagli uffici comunali competenti i quali, coadiuvati dagli esperti di vario settore, favoriranno il recupero e la rigenerazione sociale e collettiva contestualmente a quella fisica e urbana che la proposta progettuale si prefigge di attuare.

In particolare, l’obiettivo è quello di ridare vita alla pista ciclabile in terra battuta oggi fortemente degradata e, in più, realizzare un bocciodromo a due piste e un percorso avventura con funi di ancoraggio. Saranno collocati attrezzi a telaio per giochi e ginnastica. Particolare attenzione sarà posta al campo di calcio attiguo alla villa. All’interno dell’area verde è prevista, infine, la realizzazione di una passeggiata o sentiero di meditazione, un percorso di vita immerso tra piante officinali, ortive da pieno campo, alberi e arbusti tipici della macchia mediterranea.