FAVARA. AGGREDISCE LA MADRE CON UN FUCILE AD ARIA COMPRESSA. DENUNCIATO.

Nella serata di ieri 4 agosto i Carabinieri della Tenenza di Favara sono intervenuti in c.da Bargialamone per una lite animata all’interno di un’abitazione. Una volta giunti sul posto i militari dell’arma hanno immediatamente bloccato l’uomo di 43 anni, disoccupato, in evidente stato di agitazione dovuta all’abuso di alcool che, stando alle informazioni acquisite sul posto, aveva minacciato la madre di 83 anni con un fucile ad aria compressa. Fortunatamente la lite è stata sedata senza particolari conseguenze. I militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro di un fucile ad aria compressa di libera vendita e di una sciabola con lama di circa 70 cm di cui non ne era stato denunciato il possesso, inoltrando apposita informativa di reato alla Procura della Repubblica di Agrigento.