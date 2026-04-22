Nuovo appuntamento con il cineforum promosso dall’Associazione Unitre “Empedocle” di Favara, Università della Terza Età, nell’ambito delle iniziative legate alla Festa della Legalità e con il patrocinio del Comune di Favara. Nel pomeriggio del 20 aprile, nella sala del Collare del Castello Chiaramonte, è stato proiettato il film “In nome della legge” di Pietro Germi, pellicola del 1949 che affronta il tema della giustizia e del contrasto alla criminalità in un contesto difficile e segnato da forti tensioni sociali. Prima dell’inizio della proiezione, durante la presentazione, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il compaesano Gabriele Vaccaro, assassinato durante una lite a Pavia. Un momento toccante che ha unito i presenti in un raccoglimento sincero.
Al termine del film si è svolto un momento di confronto con il pubblico, una riflessione condivisa sul significato dell’opera e sui temi della legalità, ancora oggi attuali. A moderare l’incontro è stato Mimmo Alaimo. Sono intervenuti l’assessore Carmen Lo Presti, Antonio Lauricella, presidente provinciale AIDO, Antonietta Vita del Caffè Letterario “Il Pozzo di Giacobbe” e Stefano Vinciguerra, regista di docufilm, che hanno offerto il loro punto di vista sugli spunti emersi durante la visione. A chiudere l’incontro è stato il presidente dell’Unitre “Empedocle”, Amedeo Cavallaro, con i ringraziamenti rivolti a tutti i presenti e agli organizzatori. La sala del Collare ha registrato una partecipazione numerosa, segno dell’interesse della comunità per iniziative culturali che uniscono cinema e riflessione civile.
Favara, al Castello Chiaramonte il cineforum Unitre dedicato alla legalità
Nuovo appuntamento con il cineforum promosso dall’Associazione Unitre “Empedocle” di Favara, Università della Terza Età, nell’ambito delle iniziative legate alla Festa della Legalità e con il patrocinio del Comune di Favara. Nel pomeriggio del 20 aprile, nella sala del Collare del Castello Chiaramonte, è stato proiettato il film “In nome della legge” di Pietro Germi, pellicola del 1949 che affronta il tema della giustizia e del contrasto alla criminalità in un contesto difficile e segnato da forti tensioni sociali. Prima dell’inizio della proiezione, durante la presentazione, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il compaesano Gabriele Vaccaro, assassinato durante una lite a Pavia. Un momento toccante che ha unito i presenti in un raccoglimento sincero.