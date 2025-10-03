Favara, al Castello Chiaramonte la presentazione del libro di Enzo Di Natali

“Dal Potere alla Comunione. Il Documento dei 60”

Lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 17.30, nelle sale del Castello Chiaramonte di Favara si terrà la presentazione del libro di Enzo Di Natali *Dal Potere alla Comunione. Il Documento dei 60. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Palumbo e di Sara Chianetta del Centro Russello, l’iniziativa vedrà la partecipazione, oltre all’autore, di Nicolò Madonia, di don Diego Acquisto, parroco della chiesa San Vito di Favara, dell’editore Antonio Liotta e dell’architetto Luigi Sferrazza. Proprio Sferrazza ha sottolineato come il saggio di DiNatali si ispiri a un documento da lui stesso redatto nel 1974, ma ideato e pensato da un gruppo di sacerdoti in un periodo cruciale della vita ecclesiale e sociale.



Quel testo, che passò alla storia come “Documento dei 60”, fu infatti sottoscritto da quasi sessanta preti di diversa estrazione culturale e sensibilità teologica, accomunati dall’intento di chiedere maggiore dialogo, confronto e trasparenza all’interno della Chiesa, alla vigilia di eventi che avrebbero poi segnato una profonda frattura nella comunità ecclesiastica.

Sferrazza ricorda che si trattava della prima stagione delle comunità di base e dell’esperienza dei Cristiani per il Socialismo, un movimento che seppe interpretare le istanze di rinnovamento emerse dal Concilio Vaticano II e dalle trasformazioni sociali di quegli anni.

La presentazione del volume sarà dunque non solo un’occasione per rievocare una pagina importante della storia della Chiesa siciliana e italiana, ma anche un momento di confronto su temi e questioni ancora oggi irrisolti e di grande attualità: il rapporto tra potere e comunità, il ruolo del dialogo nella vita ecclesiale e il significato di una fede capace di leggere i segni dei tempi.

L’incontro è aperto al pubblico.