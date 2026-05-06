Favara, al Castello Chiaramonte la presentazione del libro di Grazia Pecoraro

Si terrà domani, giovedì 7 maggio, alle ore 18:00, al Castello Chiaramonte di Favara, la presentazione del libro “Sulle tracce della vera croce – Un viaggio alle origini del Cristianesimo” di Grazia Pecoraro. L’incontro, promosso con il coinvolgimento di diverse realtà culturali e religiose del territorio, offrirà un’occasione di approfondimento sui temi della fede e delle origini del Cristianesimo, aprendo al dialogo diretto con l’autrice. Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco Antonio Palumbo, dell’assessore alla Cultura Carmen Lo Presti, dell’arciprete don Nino Gullì e di Rosario Pullara, presidente della Confraternita della Santa Croce. Seguirà l’intervento di Domenica Brancato, direttrice del Museo Diocesano di Agrigento. Il confronto con l’autrice sarà guidato dalla professoressa Renata Castiglione, mentre la conduzione dell’incontro sarà affidata a Sara Chianetta. L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi culturali cittadini e si propone come un momento di riflessione aperto alla comunità, in una delle sedi simbolo della città.