Favara, al Castello Chiaramonte la presentazione del libro “Oltre il numero 327” di Filippo Stagno

Un appuntamento con la memoria e la riflessione storica è in programma a Favara. Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 17:00, nella suggestiva cornice del Castello Chiaramonte, sarà presentato il libro “Oltre il numero 327. Storia di un prigioniero di guerra” di Filippo Stagno. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Culturale Calogero Marrone con il patrocinio del Comune di Favara, intende riportare l’attenzione su una pagina importante della storia, attraverso il racconto umano e diretto di chi ha vissuto l’esperienza della prigionia durante la guerra. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Favara, Antonio Palumbo. La presentazione del volume sarà affidata a Gabriella Bruccoleri, che guiderà il pubblico nella lettura e nell’analisi dell’opera. Previsti anche gli interventi di Antonio Liotta e Rosario Manganella, che offriranno ulteriori spunti di riflessione sul contenuto del libro e sul valore della memoria storica. Le letture saranno curate da Lia Cipolla, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati a Peppe Calabrese, per accompagnare il racconto con momenti di suggestione artistica. A moderare l’incontro sarà Pasquale Cucchiara. L’evento si propone come un momento aperto alla cittadinanza, invitata a partecipare per condividere un percorso di memoria, conoscenza e consapevolezza. Un’occasione per non dimenticare e per riflettere sul valore della libertà, partendo dalle storie di chi ha vissuto sulla propria pelle gli orrori della guerra.