Favara al centro del dialogo politico: DC e alleati uniscono le forze

Il tavolo del centro destra si è riunito a Favara in risposta all’invito della Democrazia Cristiana locale. La decisione di avviare questo percorso è stata fortemente sostenuta dal presidente della DC di Favara, Cristina Gargano, il cui sostegno è stato pienamente condiviso dal segretario Giuseppe Nobile e dall’intero gruppo dirigente del partito. La riunione ha visto la partecipazione attiva del segretario della DC Nobile Giuseppe, del capogruppo della DC in consiglio comunale Rino Castronovo, nonché dei rappresentanti di altri partiti del centro destra, tra cui FDI con Adriano Barba e Marco Bacchi, Forza Italia con il capogruppo Paolo Dalli Cardillo e il commissario Gerlando Stuto, e gli autonomisti dell’ON Di Mauro con i consiglieri Montaperto e Carmen Virone. Inoltre, erano presenti rappresentanti di altre realtà politiche locali, come Cambiare Passo con Giuseppe Lentini, liste civiche con Alessandro Pitruzzella e Carmelo Sanfratello, Onofrio Nipo, e l’UDC con il consigliere Lombardo Mariano. La riunione inaugurale è stata un momento di dialogo e conciliazione, durante il quale le diverse posizioni politiche hanno iniziato a confrontarsi per individuare le migliori soluzioni per lo sviluppo della città. L’obiettivo principale è stato quello di elaborare un programma propositivo volto al rilancio di Favara, mettendo insieme le competenze e le idee dei partecipanti. È emersa la critica nei confronti del sindaco Palumbo, ritenuto non all’altezza nel sapere gestire le sfide che la città affronta quotidianamente. In questo contesto, il centro destra si impegna a presentare proposte concrete e soluzioni innovative per affrontare i problemi e le difficoltà che la nostra città sta attraversando. Il gruppo di lavoro formatosi durante questa riunione si propone di essere un punto di riferimento per la comunità di Favara, lavorando attivamente per il suo miglioramento e per garantire un futuro più prospero e sostenibile per tutti i cittadini. Il centro destra è determinato a essere una voce autorevole e propositiva nella vita politica locale, offrendo alternative e soluzioni concrete là dove l’amministrazione attuale si dimostra carente.