Favara. Al Liceo “M.L.King” di Favara continuano gli incontri “Ricomincio da me” dell’associazione “Vita Nuova”

Continuano gli incontri di carattere formativo- tenuto nelle varie realtà scolastiche presenti sul territorio- da parte dell’associazione “Vita Nuova”. Nel circuito di tale collaborazione e nell’ambito del progetto “Ricomincio da me” è coinvolto anche il Liceo “M.L.King” di Favara, diretto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella. Ad essere interessate tutte le classi quinte dell’Istituto. Obiettivo primario è quello di “raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze”.

Gli incontri sono condotti, con grande sensibilità, dalle dott.sse Liliana Militello e Rosaria Vaccaro.

Questi gli elementi principali oggetto di discussione ed approfondimento: promuovere le pari opportunità uomo-donna nel rispetto delle differenze legate al genere; educare gli/le alunni/e alla parità e all’equa distribuzione della responsabilità sia all’interno della famiglia che nel più ampio contesto sociale e lavorativo; riflettere sulle differenze legate al genere e rilevare come questa coste costituiscano un patrimonio di ricchezza; riflettere sugli stereotipi e discriminazioni che sono all’origine delle differenti forme di violenza perpetrate contro le donne favorendo e rafforzando la capacità di riconoscere e superare gli stereotipi legati al genere; sviluppare la cultura del volontariato nelle nuove generazioni, prendendo spunto dall’esperienza dei Centri Anti Violenza; avviare, infine, un percorso di riflessione sull’orientamento scolastico e/o lavorativo come scelta consapevole; orientamento, quindi, inteso soltanto quale indirizzo universitario o lavorativo da intraprendere, ma come consapevolezza delle scelte e delle loro ricadute nella vita generale; prendere delle decisioni o affrontare un cambiamento alcune volte può essere particolarmente stressante, perché non sempre è facile capire cosa si desidera veramente. Dunque, la mission di tali importanti incontri è quello di mettere gli studenti- in questa importante fase di crescita e di transizione dal mondo fanciullesco a quello adulto- nella condizione di poter scegliere in modo autonomo, partendo dalla comprensione di se stessi, dei propri talenti, interessi e valori.

“Innamorati di te. Della vita. E dopo di chi vuoi”- Frida Kahlo