Favara. Al Liceo “M.L.King” si è parlato della memoria mineraria della provincia, con gli scrittori Rodelli e La Russa

Due giornate intense, quelle di mercoledì 26 e sabato 29 aprile 2023. Due incontri con scrittori accomunati dallo stesso spirito di ricerca per tramandare, alle nuove generazioni ma non solo, il patrimonio storico e culturale che ci rappresenta: quelle delle zolfare. Storie che meritano di essere raccontate e che hanno trovato negli studenti del Liceo Statale “M.L.King” di Favara, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella, il luogo ed il pubblico adatto. Sotto l’attenta e preparata organizzazione dei proff. Benedetto Raneri, Nadia Pullara e Laura Ardilio, si è messo in atto il progetto “Pirrera nostra”.

Infatti, come raccontano i tre docenti del Liceo King, “il progetto “Pirrera Nostra” rientra nel piano delle attività per l’ampliamento dell’offerta formativa del PTOF con particolare attenzione all’interazione con il territorio. Si articola in tre momenti essenziali. Il primo documentale, informativo e formativo sulla storia delle zolfare in Sicilia ed in particolare nel territorio agrigentino, testimoniato da tradizioni, riti e letteratura. Il secondo vede la conversazione con due autori delle relative pubblicazioni su due momenti importanti della storia mineraria locale. Il terzo momento, in collaborazione con il comune di Comitini, vedrà gli alunni in vistata studio al museo della miniera ed al parco minerario e la realizzazione di un allestimento scenico “surfarara per un giorno”, dentro una miniera che simbolicamente riaprirà dopo 70 di chiusura”.

Ad incontrare gli alunni ed interagire con loro, gli scrittori Michele Rondelli, autore del libro “Testimoni sepolti” ed oggi, Giacomo La Russa, autore de “I sepolti vivi”.

A presenziare il D.S del King prof.ssa Mirella Vella la quale – durante gli incontri- ha ribadito l’importanza della tematica. “Devo ringraziare- afferma la stessa- i professori che stanno portando avanti questo progetto arricchendo la nostra offerta formativa. Conoscendo la specificità del nostro territorio, le nostre origini sono queste, così come testimoniato dalle novelle di Verga e di Pirandello. E soprattutto i sepolti devono diventare testimoni e rimessi in luce”.

In entrambe le presentazioni, gli scrittori sono stati oggetto di domande da parte degli studenti che, in maniera assertiva e competente, hanno spinto gli autori a nuove riflessioni ed solleticando anche nuove prospettive.

Ultima tappa del progetto “Pirrera Nostra” sarà mercoledì 3 maggio con la visita al Museo della miniera, al Parco minerario e alle strutture archeologiche di Comitini.