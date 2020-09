Favara. Al Liceo Martin Luther King “cambio di testimone”. Il primo collegio dei docenti con la neo Dirigente Scolastica, prof.ssa Mirella Vella

Si è tenuto ieri, giovedì 3 settembre 2020, al Liceo Martin Luther King di Favara, il primo collegio dei docenti presieduto dalla neo Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella, la quale ritorna al “King” come preside. Come si evince dalla pagina Facebook della scuola di Favara, “il primo collegio dei docenti, che si è aperto con il saluto del Dirigente Scolastico uscente , prof. Salvatore Pirrera, che dal primo settembre è andato in pensione, cedendo il comando alla Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella, già docente del Liceo M.L.King, che adesso ritorna nell’Istituto per guidarlo. Il “Cambio di testimone” è avvenuto in modo emozionante, tra gli applausi affettuosi dei docenti e le di saluto di entrambi i Dirigenti. Il prof. Salvatore Pirrera ha detto: “La scuola è riuscita a diventare un centro culturale per il nostro territorio, la scuola è cresciuta, e di questo sono soddisfatto, ma il successo non si costruisce da solo, è frutto del lavoro, della dedizione dell’intelligenza di tutti. Mi sento di ringraziare il mio staff dirigenziale, i miei collaboratori, prof. Vincenza La Grua e Prof. Giuseppe Bennardo e tutti gli altri, personale docente e non docente, che hanno contribuito attivamente alla mission della nostra scuola”. La dirigente Scolastica Mirella Vella , sempre attiva nel territorio nell’ambito di manifestazioni legate alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla cultura, ha così salutato il collegio: “A nome del Liceo Martin Luther King, che mi onoro adesso di rappresentare come Dirigente Scolastico, saluto con grande affetto il Preside Salvatore Pirrera, che ho sempre considerato un faro, portatore di luce per tutti. Questo sarà un anno molto impegnativo, ma certamente lo affronteremo con serietà, responsabilità ed organizzazione”. “Abbiamo sempre ammirato la Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella – afferma il prof. Giuseppe Bennardo, vice preside – per il suo stile lineare e la professionalità, tutti i docenti hanno bisogno di un buon preside, e noi avevamo un buon preside e avremo certamente un’ottima continuità” . A nome del Liceo Martin Luther King , buon anno scolastico a tutti”.

Proficui auguri anche da parte della redazione di Favaraweb.

(foto: fonte Facebook)