Favara, al Liceo Martin Luther King il convegno “Violenza sulle donne ,se i pericoli arrivano dalla rete”

Il professore dell’Università di Messina protagonista di un convegno sui pericoli della rete.

Continua l’impegno per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne del Liceo Martin Luther King di Favara, diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Mirella Vella. Venerdì 11 marzo, alle ore 9:30, nell’aula “Calogero Marrone” del Liceo, si terrà il convegno dal titolo “Se i pericoli arrivano dalla rete: revenge porn, body shaming e sexting”, organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza Gloria, diretto dalla dottoressa Liliana Militello . Relatore il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e Delegato del Rettore alla Comunicazione dell’Università degli Studi di Messina .Sono previsti gli interventi della Dirigente Scolastica prof.ssa Mirella Vella,del sindaco Antonio Palumbo, delMaggiore Marco La Rovere, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, della dottoressa Liliana Militello. Modera l’incontro la prof.ssa Serenella Randazzo, docente di Diritto e responsabile della Legalità. Nel corso del convegno saranno presentati i lavori degli studenti ed è previsto l’intervento artistico di Giulio Lodato. La relazione del professor Francesco Pira, autore del saggio “Figli delle App” e Coordinatore Didattico del Master in Esperto della Comunicazione Digitale presso l’Ateneo peloritano, proverà a spiegare alle studentesse e agli studenti i rischi legati ad un errato utilizzo delle nuove tecnologie nell’era del Metaverso.