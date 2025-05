Favara, al via disinfestazione e derattizzazione: attenzione alle date e alle precauzioni

A partire da lunedì 19 maggio 2025, dalle 23:00 alle 06:00, il centro abitato di Favara vedrà il suo primo intervento larvicida contro le zanzare, insieme alla prima operazione di derattizzazione. Si invita i cittadini a non lasciare cibi, biancheria o animali sui balconi o in spazi aperti, e a tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni durante le notti interessate. Il primo intervento è programmato per lunedì 19 maggio e interesserà l’area tra Viale Pietro Nenni, Via Agrigento e Via Portella, così come quella tra Viale Enrico Berlinguer, Via Sant’Angelo, Piazza Libertà, Via Umberto, Piazza Capitano Vaccaro, Via Mendola, Via Toscana, Viale Progresso e Via Don Giuseppe Arcieri, estendendosi verso la periferia nord-est. Il secondo intervento avrà luogo mercoledì 21 maggio, nelle stesse zone indicate, ma si estenderà verso la periferia sud-ovest. Queste operazioni sono fondamentali per la tutela della salute pubblica, e la collaborazione dei cittadini è essenziale.