Favara, al via i lavori di diserbo in tutta la città. Il sindaco Palumbo: “Serve la collaborazione di tutti”

Sono in corso a Favara interventi di diserbo e pulizia del verde in diverse zone della città. Ad annunciarlo è stato il sindaco Antonio Palumbo attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, con il quale ha informato i cittadini sulle attività avviate dall’amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano. Nel suo intervento, il primo cittadino ha spiegato che i lavori vengono effettuati anche grazie al supporto dei lavoratori dell’ESA, coinvolti per fronteggiare le difficoltà legate all’attuale contratto del servizio, che presenta limitazioni operative ereditate dal bando in vigore.

“Sono in corso in tutta la città lavori di diserbo che stiamo realizzando anche grazie all’ausilio dei lavoratori dell’ESA, vista la carenza contrattuale del servizio su questo fronte che abbiamo ereditato con l’attuale bando”, ha scritto Palumbo.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di intervenire nelle aree maggiormente interessate dalla crescita della vegetazione infestante, cercando di restituire condizioni di maggiore ordine e pulizia agli spazi pubblici.

“Stiamo cercando di ripristinare le condizioni di decoro che con mezzi ordinari purtroppo non riusciamo a garantire», ha aggiunto il sindaco, evidenziando le difficoltà operative che il Comune sta affrontando. Nel messaggio non è mancato un appello rivolto alla cittadinanza. Palumbo ha infatti sottolineato come il mantenimento del decoro urbano richieda un impegno condiviso tra amministrazione e cittadini. “Quello che chiediamo ai cittadini è di collaborare: una città pulita si ottiene con un lavoro congiunto”, ha concluso il sindaco.