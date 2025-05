Favara, al via il progetto “Il gioco e le neuroscienze” all’Istituto Andrea Camilleri

Prenderà il via martedì 6 maggio 2025 il progetto “Il gioco e le neuroscienze” nei tre plessi dell’Istituto Comprensivo Andrea Camilleri di Favara, diretto dalla dirigente scolastica Dott.ssa Rosetta Morreale. L’iniziativa rientra in un programma regionale unitario, che sperimenta nuovi approcci educativi nelle scuole dell’infanzia e primaria. Il progetto si basa sull’utilizzo del gioco come strumento per la prevenzione dei disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo, promuovendo un’educazione inclusiva e innovativa già dai primi anni di vita scolastica. Il percorso è rivolto agli alunni di 5 anni, frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, e sarà attivato nei plessi Guarino, Pirandello e Bersagliere Urso. Il progetto si compone di sei moduli formativi, ognuno della durata di 18 ore. I titoli dei moduli sono: Green Arch, seminando e costruendo – Green Smells, il giardino degli odori – L’orto a scuola, un’aula a cielo aperto – Orto Edugreen – Scrittore in erba e Look, Smell, Touch and Write. Coinvolte nel percorso diverse figure professionali, architetti, agronomi, psicologi e docenti, che affiancheranno i bambini in un’esperienza educativa che unisce gioco, natura e apprendimento. L’Istituto Andrea Camilleri conferma così la sua attenzione all’innovazione didattica e alla crescita armoniosa dei più piccoli, in linea con le direttive regionali e i bisogni educativi contemporanei.