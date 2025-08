Favara, al via il secondo ciclo di disinfestazione contro le zanzare: attenzione alle date e alle regole

Proseguono gli interventi di disinfestazione adulticida per contrastare la diffusione delle zanzare in città. Il secondo ciclo è previsto per la notte di lunedì 4 agosto e per quella di mercoledì 6 agosto, con inizio alle 23 e conclusione entro le 6 del mattino successivo. Durante le operazioni, i cittadini sono invitati a non lasciare all’aperto prodotti alimentari, biancheria o animali. Si raccomanda inoltre di chiudere porte e finestre, e di non sostare nelle aree interessate fino al termine delle attività.

Lunedì 4 agosto si interverrà nell’area compresa tra viale Pietro Nenni, via Agrigento, via Portella, viale Enrico Berlinguer, via Sant’Angelo, piazza Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Mendola, via Toscana, viale Progresso e via don Giuseppe Arcieri, estendendosi verso la periferia nord-est.

Mercoledì 6 agosto, invece, si procederà nella stessa area ma estendendo l’intervento verso la periferia sud-ovest. L’amministrazione invita tutta la cittadinanza alla massima collaborazione per garantire l’efficacia del trattamento e la sicurezza delle persone.