Favara, al via il V° Memorial “Enzo Presti”: dal 17 al 31 agosto il Torneo di Tennis di III Categoria

Favara – Lo sport si unisce al ricordo con il V° Memorial “Enzo Presti”, l’atteso torneo di tennis organizzato dal Circolo Tennis Città di Favara, in programma dal 17 al 31 agosto 2025 presso gli impianti di viale dello Sport a Favara.

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo locale e regionale, dedicato alla memoria di Enzo Presti, figura amata e stimata nel mondo del tennis favarese. Il torneo è aperto ai tesserati di III Categoria, nelle categorie singolare maschile e femminile.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate esclusivamente tramite il portale MyFIT entro e non oltre il 15 agosto 2025 . L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di tennis desiderosi di mettersi in gioco e onorare, attraverso lo sport, la memoria di Enzo Presti.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: tenniscittadifavara@gmail.com .

Un’occasione unica per vivere due settimane all’insegna dello sport, della passione e del ricordo. Il Circolo Tennis Città di Favara vi aspetta numerosi.