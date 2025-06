Favara: al via la disinfestazione contro le zanzare nel centro abitato

Il Comune di Favara informa che a partire da lunedì 30 giugno 2025, alle ore 23:00, inizieranno gli interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare. Le operazioni riguarderanno il centro abitato e sono coordinate dal Servizio 4 – Sanità, in collaborazione con i settori Lavori Pubblici, Ambiente e S.U.A.P.

Il primo intervento sarà effettuato lunedì 30 giugno nell’area compresa tra Viale Pietro Nenni, Via Agrigento, Via Portella, Viale Enrico Berlinguer, Via Sant’Angelo, Piazza Libertà, Via Umberto, Piazza Capitano Vaccaro, Via Mendola, Via Toscana, Viale Progresso e Via Don Giuseppe Arcieri, in direzione della periferia Nord-Est. Il secondo intervento è previsto per mercoledì 2 luglio, nella stessa zona, ma in direzione della periferia Sud-Ovest. Per garantire la sicurezza e l’efficacia del trattamento, si raccomanda ai cittadini di non lasciare all’esterno prodotti alimentari, animali o biancheria e di tenere chiuse finestre e porte durante le notti indicate. La collaborazione dei residenti è fondamentale per il buon esito delle operazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali.