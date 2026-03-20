Favara, al via le domande per il Bonus figlio 2026

È possibile presentare al Comune di Favara le richieste per accedere al Bonus figlio 2026, il contributo regionale destinato a sostenere le famiglie con minori risorse economiche. A comunicarlo è l’assessore ai Servizi sociali, Vincenzo Cassaro. Il bonus prevede un sostegno di 1.000 euro per ogni nuovo nato, adottato o in affido. Possono fare richiesta i genitori naturali, adottivi o affidatari che rispettano alcuni requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria, oppure regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; residenza in Sicilia al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del minore; un valore ISEE non superiore a 10.000 euro. La domanda va presentata entro 45 giorni dalla nascita del bambino presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Per il 2026 sono previste due finestre temporali: la prima riguarda i nati dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, la seconda quelli dal 1° aprile al 30 settembre 2026. Le nascite registrate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026 rientreranno invece nella prima finestra del 2027. L’istanza deve essere compilata sull’apposito modello e accompagnata dalla documentazione richiesta: documento di identità in corso di validità, attestazione ISEE aggiornata, eventuale permesso di soggiorno e, nei casi previsti, il provvedimento di adozione o affidamento. Le somme saranno erogate fino a esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le richieste superino il budget regionale, verrà stilata una graduatoria che terrà conto in primo luogo dell’ISEE più basso, poi del numero dei componenti del nucleo familiare e infine dell’ordine cronologico di nascita. Un’opportunità concreta per molte famiglie del territorio, chiamate a rispettare tempi e modalità per accedere al beneficio.