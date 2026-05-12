Favara, al via le iscrizioni per la Consulta Comunale Giovanile

Nuova opportunità di partecipazione per i giovani di Favara. Gli assessori Comune di Favara Carmen Lo Presti e Angelo Airó Farulla hanno reso nota l’apertura delle iscrizioni alla Consulta Comunale Giovanile, organismo pensato per coinvolgere i ragazzi nella vita pubblica e nelle scelte che riguardano il territorio. Potranno aderire tutti i giovani residenti a Favara di età compresa tra i 14 e i 30 anni, presentando la richiesta di partecipazione per contribuire con proposte, iniziative e idee dedicate al mondo giovanile. Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dall’8 maggio 2026. Sarà possibile consegnarle direttamente all’ufficio protocollo di Piazza Cavour oppure inviarle tramite PEC all’indirizzo comune.favara@pec.it

L’amministrazione comunale precisa inoltre che le candidature già presentate in seguito al precedente avviso resteranno valide e non sarà necessario inoltrare una nuova richiesta. Regolamento e modulo di iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Favara. L’obiettivo della Consulta è quello di creare uno spazio di confronto e partecipazione attiva, dando voce ai giovani e favorendo il loro coinvolgimento nelle attività e nelle scelte della città.