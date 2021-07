Favara. Alla Farm rassegna cinematografica “L’eco del male”

Salvatore Nina, Sandro Caramazza, Vincenzo Rinoldo e Giuseppe Sciabica sono quattro ragazzi di Favara in collaborazione con la Farm hanno deciso di organizzare per il 16-17-18 luglio corrente, una rassegna cinematografica all’aperto all’interno dei sette cortili. Il titolo dell’evento è “ l’eco del mare”. Nella prima serata ci sarà la proiezione di Arancia Meccanica, la seconda serata sarà dedicata a Joker, mentre per la terza serata ci sarà una discussione con il critico cinematografico Beniamino Biondi ,la psichiatra Pasqualina Vetro e la psicologa esperta in criminologia Marinella Rappisi. Gli incontri saranno tutti alle ore 21:00, il tema affrontato sarà quello del crimine e del suo eco nella società.