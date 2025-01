Favara, allarme avvelenamenti: il sindaco Palumbo denuncia il gesto criminale

Un atto di crudeltà inaudita ha scosso la comunità di Favara negli ultimi due giorni: sette tra cani e gatti sono stati avvelenati da un ignoto criminale. Un gesto barbaro che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. La presenza di esche contenenti veleno e chiodi – rinvenute in diverse zone della città – rappresenta una minaccia non solo per gli animali, ma anche per la sicurezza pubblica. Per questo motivo, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha preso una posizione netta sulla vicenda, condannando fermamente l’accaduto e auspicando che il responsabile venga individuato e punito quanto prima. “Si tratta di un atto inaccettabile, un gesto criminale che deve essere fermato immediatamente. Invitiamo tutti i cittadini alla massima cautela e a segnalare alle autorità competenti qualsiasi comportamento sospetto o ritrovamento di esche pericolose”, ha dichiarato il primo cittadino. Sono stata segnalata ed accertata la presenza di esche avvelenate nel quartiere Giarritella e precisamente nella Via Torquato Tasso, Via Ludovico Ariosto, Via Giuseppe Verdi, Via Trieste, Via Trento, Via Vittorio Alfieri, Via Francesco Petrarca, Via Luigi La Porta, Via Sottotenente Bosco, Via Giacomo Leopardi e Piazza Comm. Angelo Giglia.

L’amministrazione comunale ha già avviato le opportune azioni presso le autorità preposte affinché si faccia piena luce sull’accaduto e si possa risalire all’autore di questo grave reato. “Non possiamo permettere che simili atti di violenza si ripetano nella nostra città. Chiediamo la collaborazione di tutti affinché si possa individuare il responsabile e assicurarlo alla giustizia”, ha aggiunto Palumbo. Nel frattempo, si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione durante le passeggiate con i propri animali e di segnalare immediatamente la presenza di esche sospette. Chiunque abbia informazioni utili può rivolgersi alle autorità competenti per contribuire alle indagini in corso.