Favara, allerta meteo. Il sindaco raccomanda massima attenzione.

Allerta meteo rossa nella parte orientale e arancione nella parte centrale della Sicilia per domani, con temporali e forti venti.

Come si legge dal bollettino diramato dalla protezione civile per la giornata di domani 29 ottobre, in particolare “dalla mattina di venerdì, e successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici.

Ai cittadini il sindaco Antonio Palumbo raccomanda nella giornata di domani di prestare la massima attenzione per l’arrivo di pioggia intensa e venti molto forti. Invitiamo tutti alla massima cautela. Non è prevista la chiusura delle scuole.