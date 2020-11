Favara, allestito punto tamponi in modalità drive-in. Su 400 tamponi otto positivi (VIDEO)

A Favara questa mattina è stato allestito un punto tamponi in modalità drive-in (senza mai scendere dall’auto) riservato alla popolazione scolastica delle scuole medie ed al personale scolastico.

L’area è stata allestita in piazza D’Armi, zona Belvedere San Francesco dove da questa mattina sono operativi personale sanitario, personale amministrativo del comune di Favara e l’associazione Grifoni, sotto il coordinamento dell’Asp. Su 400 tamponi, otto sono risultati positivi. Sono disponibili circa 800 tamponi antigienici con attestazione dell’esito in 15/20 minuti e, in caso di positività, la persona verrà subito sottoposta a tampone molecolare di conferma.