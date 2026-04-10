Favara, all’Istituto “Camilleri” arriva la Sezione Primavera: aperte le iscrizioni

L’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara è lieto di annunciare l’attivazione della Sezione Primavera, rivolta ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, presso il plesso “Gaetano Guarino”, in via E. Basile- Favara-

La Sezione Primavera rappresenta un importante servizio educativo, finalizzato a garantire un ambiente accogliente e stimolante, in continuità con la scuola dell’infanzia, promuovendo lo sviluppo dell’autonomia, della socializzazione e delle prime competenze.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni.

Le famiglie interessate potranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto, sita in via Compagna n. 18 – Favara, plesso “Mendola-Vaccaro”, per ricevere informazioni e procedere con l’iscrizione.

L’attivazione della Sezione Primavera si inserisce nell’ottica di un ampliamento qualificato dell’offerta formativa e di un’attenzione sempre più concreta ai bisogni educativi della prima infanzia e delle famiglie del territorio.